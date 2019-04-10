﻿ Центральный рынок: к нам приезжают и на Бентли, и на трамвае, Mixnews.lv

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На рынке рост цен у всех примерно одинаковый, и он минимален. Так в эфире радио Baltkom заявил глава отдела маркетинга и коммуникации Рижского центрального рынка, Александр Шунин.

"У продавцов на рынке повышенная конкуренция. Им невыгодно бодаться ценами, потому что на рынке они все равно моментально выровняются. Если рост цен и есть, то он у всех ровный и минимальный. Просто невыгодно иначе работать", - сказал Шунин.

По его словам, рост цен на рынке незаметен, а в некоторых случаях цены не растут вовсе.

"На рынке у молочных продуктов и овощей цены, можно сказать, не изменились. А если и изменились, то в рамках статистической погрешности. У рыбы рост 3-5%, тоже самое у свинины и говядины", - сообщил Шунин.

Шунин отметил, что рынок интересен представителям разных социальных слоев.

"Это рынок и здесь есть различные сорта продуктов в отличие от сетевых магазинов. Есть качественнее и дороже, есть менее качественные и дешевле. Поэтому на рынке отовариваются и те, кто приезжает на Бентли, и те, кто добирается к нам на трамвае", - заявил Шунин.

Фото: из личного архива на facebook.com