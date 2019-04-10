﻿ Центральный рынок: к нам приезжают и на Бентли, и на трамвае, Mixnews.lv

Центральный рынок: к нам приезжают и на Бентли, и на трамвае (21)

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Эксклюзив | 10 апреля 2019 года, 19:00

На рынке рост цен у всех примерно одинаковый, и он минимален. Так в эфире радио Baltkom заявил глава отдела маркетинга и коммуникации Рижского центрального рынка, Александр Шунин.

"У продавцов на рынке повышенная конкуренция. Им невыгодно бодаться ценами, потому что на рынке они все равно моментально выровняются. Если рост цен и есть, то он у всех ровный и минимальный. Просто невыгодно иначе работать", - сказал Шунин.

По его словам, рост цен на рынке незаметен, а в некоторых случаях цены не растут вовсе.

"На рынке у молочных продуктов и овощей цены, можно сказать, не изменились. А если и изменились, то в рамках статистической погрешности. У рыбы рост 3-5%, тоже самое у свинины и говядины", - сообщил Шунин.

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Шунин отметил, что рынок интересен представителям разных социальных слоев.

"Это рынок и здесь есть различные сорта продуктов в отличие от сетевых магазинов. Есть качественнее и дороже, есть менее качественные и дешевле. Поэтому на рынке отовариваются и те, кто приезжает на Бентли, и те, кто добирается к нам на трамвае", - заявил Шунин.

Фото: из личного архива на facebook.com

Комментарии 21
GB 57 минут назад
Давно уже не посещаю рынок из-зс платной парковки. Такая хрень существует только в Латвии, где на покупателя навешивают ценник за парковку у торговой точки. Какя будет экономия, если отдать пятерик за паркинг, а купить требуется пару кг овощей.
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Piska1 час назад
Ты же патриот Латвии.А куйли ты тогда затариваешься в Elkor Plaza, Уаха-ха-ха тролль)))
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dv37 минут назад
На Бентли за выручкой, на трамвае за покупкой, а пешком - посмотреть, ещё хуже посидеть , копейки выручить, хорошо, если люди научились таким образом, заработать!

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