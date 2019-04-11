﻿ В Риге снимают знаменитое американское реалити-шоу, Mixnews.lv

В Риге снимают знаменитое американское реалити-шоу (3)
Эксклюзив | 11 апреля 2019 года, 14:33
В Латвии ведутся съемки одной из серий американскоего реалити-шоу The Bachelorette ("Холостячка"). Об этом сообщается в Instagram компании, реализующей съемки.
Судя по снимкам, создатели шоу в качестве места для съемок выбрали Рижский центральный рынок.
"Как сообщал накануне вечером, Ханна и ее парти находятся в Латвии. Их фотография сделана на центральном рынке в Риге", - говорится в сообщении.
Также съемки пройдут в Сигулде, где героиня и два потенциальных жениха спрыгнут на резинках с канатной дороги.
Шоу "Холостячка", где девушка выбирает себе кавалера из множества претендентов, транслируется в США на канале ABC уже 16-й cезон.
вот только жителей было в раза 3 больше, щас пустотень