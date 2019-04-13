﻿ Адвокат Илья Новиков рассказал, будет ли защищать Путина в суде, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Российский адвокат, экс-игрок телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Илья Новиков в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom рассказал о том, готов ли выступать на стороне защиты нынешнего президента России Владимира Путина в том случае, если глава государства предстанет перед судом.

"Ну, мы прям кастинг устраиваем. Как будто сейчас будут судить Путина и нужно решить кто из адвокатов будет его защищать. Я не знаю. Путина, наверное, нет. Я все-таки не настолько всеядный. Если речь идет о ком-то из администрации президента РФ, то там люди разные. Я защищал в свое время человека, который был в ранге заместителя министра. С ним у нас были разные взгляды на жизнь, но не настолько разные, чтобы это стало непреодолимостью", - рассказал он.

Отметим, что Новиков является адвокатом, который участвует в резонансных судебных процессах. Среди его доверителей украинская военнослужащая Надежда Савченко, осуждённая в России за причастность к убийству российских журналистов, капитан катера "Бердянск" (участника так называемого "керченского инцидента") Роман Мокряк и другие.

Фото: facebook.com/Ilya.S.Novikov