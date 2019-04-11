﻿ Экс-министр: самоуправления считают инвесторов "дойными коровами", Mixnews.lv

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Большинство дотируемых самопуравлений считают любого инвестора "дойной коровой", которая имеет неограниченные ресурсы. Об этом в интервью радио Baltkom сказал экс-министр охраны среды и регионального развития, консультант Совета по сельскому предпринимательству при Торгово-промышленной палате Эдгарс Заланс.

"Я работаю со многими самоуправлениями, поэтому вижу, что они считают любых инвесторов "дойными коровами". Думают, что если ты что-то строишь на их территории, то у тебя неограниченные ресурсы, можешь дорогу сделать и т. д. У них неправильное мышление. Самопуравления должны понять, что они должны помогать инвесторам и желающим что-то делать, а не отбирать", - говорит Заланс.

По его словам, в Латвии слишком много самоуправлений дотируются так называемыми "центрами".

"Мы видим, что если очень много самоуправлений дотируется, то что-то в системе не так. Это демотивирует тех, кто эти деньги зарабатывать. Когда-то мэр Адажи сказал: "зачем мне брать взаймы у государства 3 млн евро, когда наши заработанные 3 млн идут на салют в Резекне?" Это утрировано, но ситуация такая. В Эстонии существует государственный фонд, который не трогает богатые самоуправления, а сам дотирует бедные", - сказал он.

Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития разработало новую карту самоуправлений Латвии, которая предусматривает сокращение их количества со 119 до 35. Разработанное министерством новое территориальное деление будет передано на обсуждение самоуправлениям.

Фото: Flickr/Martin Abegglen