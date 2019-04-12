﻿ Экс-депутат допустил, что Ушаков судом будет "возвращен обратно на трон", Mixnews.lv

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Отстраненный от исполнения обязанностей мэра Риги Нил Ушаков вполне может выиграть суд у главы министерства среды и регионального развития Юриса Пуце, так считает экс-депутат Сейма Имант Бурвис. В интервью программе "Прямая речь" на радио Baltkom бывший политик сказал, что другой вопрос в том, а нужно ли Ушакову возвращаться в кресло мэра.

"Суть вопроса в том, что мы никто не знаем, что внутри решения Пуце. Мы догадываемся, ищем политическую подоплеку и так далее. Но мы никто не знаем фактологию, кроме того, что нам озвучили. Суть вопроса в чем? Министр на основании работы своих юристов подозревает, что есть нарушения. А у него очень сильные юристы. Ведь все мы знаем, как составляется штат - по дружбе, по знакомству, по школе, поэтому можно утверждать, что там очень сильные юристы. И когда на основании их оценки Пуце собирался распускать думу, то ему удалось отпустить только председателя думы", - сказал бывший политик.

По мнению Бурвиса, вполне вероятно, что Ушаков выиграет суд, но нужно ли ему уже кресло мэра Риги, когда он нацелился на Брюссель.

"Я подозреваю, что если Нил Ушаков пойдет до конца, то на какой-то ступени суда он будет "возвращен обратно на трон". Другое дело, надо ли ему это будет делать, поскольку он собрался в Европу. Именно поэтому, может, судов удастся и избежать", - сказал Бурвис.

В то же время, по словам экс-политика, ненормально, когда один человек росчерком пера может снять другого, невзирая на волю избирателя.

"Сама по себе ситуация, когда кто-то, пусть гений или Господь Бог, волевым решением имеет право отменить желание голосующих людей, это не совсем правильно. Тут демократией и не пахнет. До демократии нам еще расти лет сто", - указал Бурвис.

Министр окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце 5 апреля отстранил Нила Ушакова с поста руководителя рижского самоуправления, об этом свидетельствует информация в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

У Ушакова есть 30 дней, чтобы оспорить решение министра в административном суде, и если суд признает его правоту, то Ушаков останется мэром и получит компенсацию за вынужденный пропуск работы.