﻿ Глава "скорой" обратилась к жителям: "нет" помадам и телефонам за рулем!, Mixnews.lv

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Глава Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле в эфире радио Baltkom призвала латвийцев не пользоваться за рулем посторонними предметами, указав на большое число ДТП именно из-за невнимательности водителей.

«У нас очень много аварий. И очень много тяжелых аварий. Люди едут очень агрессивно и быстро там, где не надо ехать быстро. Мы постоянно пользуемся мобильными телефонами… Я видела, как люди за рулем сидят с компьютером, как они чем-то занимаются с детьми, красят губы помадой, разливают кофе. Надо говорить и о том, что нельзя курить за рулем. Сигарета ведь может и выпасть. Мы должны быть ответственными и понять, что отвечаем на дороге не только за себя. Плохо, что в ДТП виноват один, а другие становятся участниками без вины», - сказала глава «скорой».

Как сообщалось, в прошлом году на дорогах Латвии погибли 148 человек. Глава Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Андрис Лукстиньш предложил вообще запретить использование мобильных телефонов за рулем.

Он считает, что государству следует заставить мобильных операторов принудительно отключать связь в телефонах и планшетах, если их владелец находится в автомобиле, едущем со скоростью более 30 км/ч.

Фото: flickr.com/photos/nmpdienests