﻿ Рижская дума: вместо мобильных даем пожилым людям "кнопки безопасности", Mixnews.lv

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Социальная служба предоставляет помощь пенсионерам исходя из их потребностей и условий проживания. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате. Она указала, что поскольку пожилым людям трудно разобраться с мобильными телефонами, их снабжают альтернативным устройством постоянной связи - "кнопкой безопасности".

"Человека проверяют, приходит социальный работник, который осматривает условия дома, изучает градацию проблем и решает, какого рода услуга будет оказываться в будущем, когда и как часто человек будет приходить и помогать, например, по дому. Можно также предложить "кнопку безопасности". Если у человека что-то случилось, то он сможет дать сигнал о проблеме. Это услуга сейчас предоставляется все чаще и чаще", - пояснила Кондрате.

Он добавила, что в квартирах пожилых людей так же устанавливают специальные мониторы для наблюдения.

"Есть такие новые технологии, по типу теленяни. Когда у человека стоит дома монитор, который нельзя выдернуть из розетки, и все время с пенсионером контактирует диспетчер. Вот она проснулась, а ей через монитор говорят: "Здравствуйте, тетя Маша, как вы себя чувствуете? Выпили ли вы таблетку?". Мы подобные технологии внедряем и в своих пансионатах", - рассказала Кондрате.

Между тем она добавила, что несмотря на востребованность "кнопки", спрос на пансионаты не снижается, так как число пожилых людей постоянно растет.

"Кнопку безопасности" могут получить рижане, которым по возрасту или состоянию здоровья помощь может понадобиться в любой момент. Нажав на кнопку, на мониторе у диспетчера высвечивается информация о человеке. Это помогает оперативно оказать необходимую помощь. Более подробная информация доступна по телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055.