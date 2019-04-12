﻿ "Вы вернули меня!" Слушательница Baltkom благодарит "скорую" за спасение, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Благодарность жителей является лучшей мотивацией для медиков, которые еждедневно отправляются на вызовы для оказания срочной медпомощи, об этом в эфире программы "Личное утро" на радио Baltkom рассказала глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Таким образом она прокомментировала звонок радиослушательницы, поблагодарившей бригаду "скорой", спасшей ей жизнь.

"Я хочу объявить благодарность "скорой", которая приехала ко мне 23 февраля этого года. У меня дома не осталось дома никаких лекарств и случился инфаркт. И я все хотела позвонить и поблагодарить эту бригаду, которая меня буквально спасла. У меня было давление необычное — 273 на 130. Я живу в Риге. Хотела поблагодарить тех врачей, которые вернули меня к жизни", - сказала радиослушательница.

В ответ на это, глава "скорой" Лиене Ципуле сказала, для врачей, несмотря на то, что они просто хорошо делают свою работу, такие благодарности очень важны.

"Да, мы получаем благодарности. Они мотивируют и меня, как главу службы работать дальше, и очень важны для бригад. А когда получаем благодарности, то стараемся найти конкретную бригаду, чтобы медики лично получили слова благодарности. Нам многие звонят и по телефону. Это действительно приятно всегда!", - сказала Ципуле.

Фото: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests