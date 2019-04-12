﻿ "Захотелось остаться": помощница Винькеле показала образцовую психбольницу, Mixnews.lv

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Помощница главы минздрава Илзе Винькеле по вопросам охраны психического здоровья Марта Криваде опубликовала в соцсети Twitter фотографии из современного центра ухода за людьми с душевными расстройствами. Пост опубликован после вызвавшей большой резонанс фотографии из Рижского центра психиатрии и наркологии.

"Есть среди наших психлечебниц и уникальные. Посмотрите, какой вид из помещений музыкальной релаксации на яблоневый сад из окна амбулаторного центра Рижского центра психиатрии и наркологии Veldre. Честно говоря, вчера здесь хотелось на какую недельку остаться, отдохнуть и продолжать разговор с психиатром центра, профессором Марисом Таубе", - пишет Марта Криваде.

Ir starp mūsu psihiskās veselības iestādēm arī izcilnieki.Lūk, skats no mūzikas relaksācijas telpas uz ābeļdārzu pa RPNC ambulatorā centra “Veldre” logu. Godīgi sakot, vakar gribējās te kādu nedēļu palikt, atpūsties un turpināt sarunu ar psihiatru un iestādes vizionāru Māri Taubi pic.twitter.com/uTxN3QyciN — Marta Krivade (@martakrivade) 12 апреля 2019 г.

Напомним, на днях глава минздрава Латвии Илзе Винькеле после посещения Рижского центра психиатрии и наркологии поделилась в соцсети Twitter фотографией одной из многоместных палат с обшарпанными стенами, стертым линолеумом, чем ужаснула пользователей соцсети.

Винькеле пообещала, что сделает все от нее возможное, чтобы такого больше не было. Кроме того, глава минздрава призвала общество изменить свое отношение к душевнобольным людям.

Как сообщалось, инспекция здравоохранения пришла к выводу, что в учреждениях психиатрической помощи наблюдается выраженная нехватка специалистов. Не хватает не только врачей, но и медсестер.

Этот вопрос нужно решать и на государственном уровне, вызывая интерес к освоению профессии психиатра, детского психиатра и к дальнейшей работе в публичном секторе.

Инспекция провела проверки в девяти лечебных учреждениях, где оказывается круглосуточная психоневрологическая помощь.

Для каждого учреждения был составлен отдельный акт обнаруженных недостатков и рекомендаций по их устранению, но общей проблемой всех является нехватка специалистов.