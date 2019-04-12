﻿ "Захотелось остаться": помощница Винькеле показала образцовую психбольницу, Mixnews.lv

"Захотелось остаться": помощница Винькеле показала образцовую психбольницу (6)

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Эксклюзив | 12 апреля 2019 года, 20:39

Помощница главы минздрава Илзе Винькеле по вопросам охраны психического здоровья Марта Криваде опубликовала в соцсети Twitter фотографии из современного центра ухода за людьми с душевными расстройствами. Пост опубликован после вызвавшей большой резонанс фотографии из Рижского центра психиатрии и наркологии.

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"Есть среди наших психлечебниц и уникальные. Посмотрите, какой вид из помещений музыкальной релаксации на яблоневый сад из окна амбулаторного центра Рижского центра психиатрии и наркологии Veldre. Честно говоря, вчера здесь хотелось на какую недельку остаться, отдохнуть и продолжать разговор с психиатром центра, профессором Марисом Таубе", - пишет Марта Криваде.

Напомним, на днях глава минздрава Латвии Илзе Винькеле после посещения Рижского центра психиатрии и наркологии поделилась в соцсети Twitter фотографией одной из многоместных палат с обшарпанными стенами, стертым линолеумом, чем ужаснула пользователей соцсети.

Винькеле пообещала, что сделает все от нее возможное, чтобы такого больше не было. Кроме того, глава минздрава призвала общество изменить свое отношение к душевнобольным людям.

Как сообщалось, инспекция здравоохранения пришла к выводу, что в учреждениях психиатрической помощи наблюдается выраженная нехватка специалистов. Не хватает не только врачей, но и медсестер.

Этот вопрос нужно решать и на государственном уровне, вызывая интерес к освоению профессии психиатра, детского психиатра и к дальнейшей работе в публичном секторе.

Инспекция провела проверки в девяти лечебных учреждениях, где оказывается круглосуточная психоневрологическая помощь.

Для каждого учреждения был составлен отдельный акт обнаруженных недостатков и рекомендаций по их устранению, но общей проблемой всех является нехватка специалистов.

Комментарии 6
точно19 минут назад
для тебя уже и ухоженую психбольницу приготовили,и зарплаты растут по 7000,и латвия латышам ,путина под кроватями нет,чистота ,уют,что тебе еще надо? можно врачу пожаловаться на кремлевских троллей,с помощью уколов приглушить голоса в голове,которые шепчут про оккупацию и государственный язык,красота,яблони ,сад,природа,все будет хорошо... пока,пока...
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псих29 минут назад
"Захотелось остаться"... Ну и осталась бы, зачем себя сдерживать!
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jakobson46 минут назад
С каждым годом,всё больше людей уезжает из латвии(((
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