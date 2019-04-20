﻿ "Бог благословляет убивать": священник по-своему пояснил заповедь "не убий", Mixnews.lv

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Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин считает, что библейская заповедь "не убий" не представляет собой запрет на лишение жизни. Об этом он заявил в программе"Абонент доступен" на радио Baltkom.

"И в Библии много раз благословляется лишение жизни врагов. Иоанн Златоуст сказал интереснейшую вещь, что большее проявление любви - совершить по воле божьей убийство, чем, не повинуясь воле божьей, его не совершать. Лишение жизни может быть проявлением любви. В Библии есть заповедь "не убий", но она не безусловна, через две главы в библии говорится о том, что определенную категорию людей Бог благословляет убивать. У меня нет для вас другого Бога. Например, либералы считают, что лишение жизни всегда есть что-то не легитимное. Бог благословлял убивать", - сказал он.

"Схиигумен Савва говорил о том, что молитва за врагов выше всякой милостыни подаваемой неимущим, вы не согласитесь с этим?", - спросила ведущая.

"И тем не менее, эти слова не отменяют нашей обязанности убивать врагов Отечества", - отметил Чаплин.

"То есть молиться и убивать?", - переспросила ведущая.

"Конечно!", - ответил священник.

Священнослужитель подчернкул, что полностью убежден в своей правоте.

"Когда вы высказываете подобные мнения, у вас не возникает мысли, что вы можете ошибаться?", - спросили журналисты.

"Нет", - подтвердил священник.

Отметим, в 2015 года решением Священного Синода Чаплин был освобождён от должности председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества и члена Межрелигиозного совета России. Известен рядом высказываний по различным вопросам, включая общественно-политические, вызвавших неоднозначную реакцию.

Фото: facebook.com/frchaplin