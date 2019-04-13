﻿ Слушатель Baltkom: я заражен ВИЧ, а мой ребенок родился здоровым, Mixnews.lv

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В эфир радио Baltkom в программу "Вечерний интерактив" позвонил слушатель, который рассказал, что имеет ВИЧ-позитивный статус. Он не стал представляться, но отметил, что не скрывает свое заболевание от окружающих.

"Хотел сказать, что узнал об этом три года назад. Я рассказал об этом, кому только можно, включая работу. Честно говоря, не сталкивался никогда с проблемами. Самое главное, когда ты об этом узнаешь ты не можешь никого заразить, так как ты принимаешь терапию. 100% дают врачи, что в этот период вы безопасны. Самое главное, что я не заразен! У меня абсолютно здоровый ребенок. Я могу и дальше размножаться. Ну, конечно, информированности мало. Единственное место, где я никогда не буду об этом говорить — это детский сад и школа. Потому что, конечно, стереотипное мышление у нас очень сильное. Я полностью безопасен для общества. Достаточно дорогая терапия, но государство ее полностью оплачивает. Они это делают именно для того, чтобы мы не приносили никаких проблем окружающим", - рассказал слушатель.

Он отметил, что заразился ВИЧ случайно. Также подчеркнул, что заболевание не мешает ему жить полноценной жизнью.

"Жена была беременна, поэтому нужно было провериться. У нее обнаружили ВИЧ позитивный статус, потом оказалось, что и у меня это заболевание есть. У меня получилось просто по глупости. Я человеку доверился, а она от меня скрыла некоторые вещи. Я принимаю терапию два раза в день, доктора говорят, что у меня легкая форма и жить я буду еще долго и счастливо", - поделился он.

Напомним, что в прошлом году в Латвии зарегистрировано 326 новых случаев ВИЧ, в том числе у пяти новорожденных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Количество новых ВИЧ-инфицированных уменьшилось — в 2017 году их было 371, еще годом ранее — 365. В прошлом году ВИЧ впервые зарегистрирован у 221 мужчины и 105 женщин. В прошлом году в Латвии также родилось пять ВИЧ-позитивных детей. В 2017 году с диагнозом ВИЧ родилось трое детей, в 2016 году — шесть детей.

Фото: Fickr/Нарконет Помощь людям