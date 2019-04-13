﻿ Слушатель Baltkom: я заражен ВИЧ, а мой ребенок здоров, Mixnews.lv

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В эфир радио Baltkom в программу "Вечерний интерактив" позвонил слушатель, который рассказал, что имеет ВИЧ позитивный статус. Он не стал представляться, но отметил, что не скрывает свое заболевание от окружающих.

"Хотел сказать, что узнал об этом три года назад. Я рассказал об этом, кому только можно, включая работу. Честно говоря, не сталкивался никогда с проблемами. Самое главное, когда ты об этом узнаешь ты не можешь никого заразить, так как ты принимаешь терапию. 100% дают врачи, что в этот период вы безопасны. Самое главное, что я не заразен! У меня абсолютно здоровый ребенок. Я могу и дальше размножаться. Ну, конечно, информированности мало. Единственное место, где я никогда не буду об этом говорить — это детский сад и школа. Потому что, конечно, стереотипное мышление у нас очень сильное. Я полностью безопасен для общества. Достаточно дорогая терапия, но государство ее полностью оплачивает. Они это делают именно для того, чтобы мы не приносили никаких проблем окружающим", - рассказал слушатель.

Он отметил, что заразился ВИЧ случайно. Также подчеркнул, что заболевание не мешает ему жить полноценной жизнью.

"Жена была беременна, поэтому нужно было провериться. У нее обнаружили ВИЧ позитивный статус, потом оказалось, что и у меня это заболевание есть. У меня получилось просто по глупости. Я человеку доверился, а она от меня скрыла некоторые вещи. Я принимаю терапию два раза в день, доктора говорят, что у меня легкая форма и жить я буду еще долго и счастливо", - поделился он.

Напомним, что в прошлом году в Латвии зарегистрировано 326 новых случаев ВИЧ, в том числе у пяти новорожденных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. Количество новых ВИЧ-инфицированных уменьшилось — в 2017 году их было 371, еще годом ранее — 365. В прошлом году ВИЧ впервые зарегистрирован у 221 мужчины и 105 женщин. В прошлом году в Латвии также родилось пять ВИЧ-позитивных детей. В 2017 году с диагнозом ВИЧ родилось трое детей, в 2016 году — шесть детей.

Фото: Fickr/Нарконет Помощь людям