﻿ "Мне хватило": Шихман рассказала о пьяной Волочковой, Mixnews.lv

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Российский журналист, ведущая популярной программы в YouTube "А поговорить?" Ирина Шихман рассказала о том, что не хочет брать интервью у российской балерины Анастасии Волочковой несмотря на то, что зрители просят ее об этом. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" Шихман отметила, что знакома с Волочковой лично.

"Меня все просили позвать Анастасию Волочкову — я не позвала. Есть герои, которые мне мало интересны, но я их зову, так как понимаю, что у них миллионные просмотры в YouTube или в Instagram. В свое время я делала про Анастасию Волочкову большое документальное кино. Я провела с ней два дня своей жизни, мне хватило. Выводить Анастасию из алкогольного опьянения — это сложно", - отметила Шихман.

Фото: facebook.com/irina.shikhman