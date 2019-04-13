﻿ Математик из Шотландии: после Brexit Британию будут покидать ученые, Mixnews.lv

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Выход Великобритании из Европейского союза может вынудить ученых покинуть страну. Об этом в эфире радио Baltkom в программе Baltkom Online заявил аспирант математики университета Глазго Виталий Бреев.

По его словам, после Brexit научная сфера Британии будет испытывать недостаток финансирования.

"В Шотландии чувствуется некая усталость от Brexit. До какого-то момента за всем этим было интересно наблюдать, так как Палате общин присуща некая театральность, но сейчас уже дошло до того, что люди просто устали. Обо всех жителях Шотландии сказать не могу, но моя точка зрения — лучше подвешенное состояние, чем негативный исход этого процесса. Все может быть намного хуже. Так как я занимаюсь научными исследованиями, то очень большая часть средств, которая тратится на исследовательские программы, идет из ЕС, если Brexit состоится, очень большое количество исследователей покинет Великобританию. Я занимаюсь чистой математикой, а это не та сфера, на которую поступает много денег", - сказал он.

Напомним, Брюссель и Лондон договорились о переносе крайнего срока выхода Великобритании из состава Евросоюза на 31 октября 2019 года.

Фото: Flickr/Tiocfaidh ár lá 1916