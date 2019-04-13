﻿ Гозман: Путин мог бы начать войну в Латвии, но боится НАТО, Mixnews.lv

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Российский политолог Леонид Гозман считает, что президент России Владимир Путин мог бы начать войну в Латвии под предлогом защиты русскоязычного населения, однако, сдерживающим фактором являются войска НАТО на территории страны. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Столкновение с блоком НАТО исключать нельзя, но дело в том, что режим, который сегодня существует в России, к сожалению, не может жить без внешнего врага. Сегодня функцию этого врага блестяще выполняют украинцы. Но Украины может не хватить, так как в Украине Владимир Владимирович Путин уже проиграл. Когда он вошел на Донбасс, целью был не захват Луганска и Донецка, которые как чемодан без ручки никому не нужны, а целью было отторжение от Украины 8-ми юго-восточных областей как минимум. Этого явно не получилось. Ему нужен другой какой-то враг. Война в Сирии показала, что враг должен быть не любой, так как эта война не имела такого эффекта как война на Донбассе и аннексия Крыма, так как она не имела такого морального обоснования. Про войну на Донбассе нашим гражданам рассказывали, что там запрещают говорить по-русски, мальчиков распинают на глазах у матерей. Люди, к сожалению, в это верили.

Война должна быть там, где компактно проживает русскоязычное население, чтобы их можно было защищать. Компактно русскоязычное население проживает в Белоруссии, Казахстане, Эстонии, Латвии. Путин — не идиот, он понимает, что столкновение с НАТО — это самоубийство. Вы успели вступить в НАТО, с чем я вас и поздравляю. Поэтому вы вряд ли будете объектом атаки, но тем не менее, война с НАТО, конечно, возможна. Война возможна по сценарию Чехова — если в первом акте висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. В этом смысле ситуация предельно тревожная", - отметил он.

Напомним, в интервью радио Baltkom Гозман заявил, что силы российских властей направлены на восстановление былой Империи.

Фото: facebook.com/leonid.gozman.77