﻿ Из аквапарка в Юрмале были эвакуированы несколько сотен посетителей, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В аквапарке Līvu akvaparks была проведена эвакуация. Об этом порталу Mixnews cообщили очевидцы.

Посетили парка были вынуждены выйти на улицу в купальных костюмах. Им раздали одеяла из фольги. На место прибыли экипажи Службы Неотложной медицинской помощи и пожарные.

"Здесь куча машин. Пожарные, скорая. Нас выводят в таких вот штуках. Пожарные начали спускать воду. Непонятно что здесь, но что-то не очень хорошее", - сообщают очевидцы.

"Нас вывели в соседнее здание, чтобы мы не замерзли. Часа 1-2 нельзя будет попасть в аквапарк. Возможно, горят провода", - сказал один из парней, находившийся в здании.

Портал Mixnews связался с представителем ГПСС Интой Палкавниеце.

"В 12.35 сотрудники ГПСС получили вызов на улицу Viestura в Юрмале, где произошло возгорание электрических проводов. Из здания были эвакуированы приблизительно 600 человек. На данный момент возгорание ликвидировано", - сообщила она.