﻿ Алвис Херманис в Москве встретился с Михаилом Горбачевым, Mixnews.lv

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Латвийский режиссер Алвис Херманис прибыл в Москву, где 13 апреля в рамках подготовки к постановке нового спектакля пообщался с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил в соцсетях главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"У Михаила Горбачева в гостях Алвис Херманис, великий театральный режиссер. Шушукаются", - написал Венедиктов.

Как сообщалось, Алвис Херманис готовится к постановке спектакля про первого президента СССР Михаила Горбачева. Режиссер, который был включен в "черный список" России, все же сумел получить визу в РФ, чтобы поговорить с Горбачевым лично.

По словам Херманиса, над постановкой он работает уже год. Премьера спектакля длительностью 5,5 часов планируется в следующем году.

Спектакль будет совместной постановкой Нового Рижского театра и Театра Наций, которым руководит актер Евгений Миронов. Он же исполнит роль первого президента CССР.

Актер лично встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал, что Херманиса не пускают в страну. Глава государства проконсультировался с ФСБ, после чего Путин сказал Миронову: "твой антисоветский элемент может приезжать".

"Мне буквально только что выдали российскую визу. Как известно, я был в "черном списке", но на этот раз есть особая причина", — пояснил журналу Ir режиссер.

фото instagram.com