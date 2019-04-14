﻿ Алвис Херманис в Москве встретился с Михаилом Горбачевым, Mixnews.lv

Алвис Херманис в Москве встретился с Михаилом Горбачевым (10)

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Эксклюзив | 14 апреля 2019 года, 13:07

Латвийский режиссер Алвис Херманис прибыл в Москву, где 13 апреля в рамках подготовки к постановке нового спектакля пообщался с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщил в соцсетях главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"У Михаила Горбачева в гостях Алвис Херманис, великий театральный режиссер. Шушукаются", - написал Венедиктов.

Как сообщалось, Алвис Херманис готовится к постановке спектакля про первого президента СССР Михаила Горбачева. Режиссер, который был включен в "черный список" России, все же сумел получить визу в РФ, чтобы поговорить с Горбачевым лично.

По словам Херманиса, над постановкой он работает уже год. Премьера спектакля длительностью 5,5 часов планируется в следующем году.

Спектакль будет совместной постановкой Нового Рижского театра и Театра Наций, которым руководит актер Евгений Миронов. Он же исполнит роль первого президента CССР.

Актер лично встретился с президентом России Владимиром Путиным и рассказал, что Херманиса не пускают в страну. Глава государства проконсультировался с ФСБ, после чего Путин сказал Миронову: "твой антисоветский элемент может приезжать".

"Мне буквально только что выдали российскую визу. Как известно, я был в "черном списке", но на этот раз есть особая причина", — пояснил журналу Ir режиссер.

фото instagram.com

Комментарии 10
Гражданская позиция28 минут назад
Говно к говну.
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www30 минут назад
Что Горбачев счас мог сказать режиссеру, если он раньше ни хя по сути не мог сказать? Ни кто его не понимал, что он молотит. Ширее, мышленье, даду даду да?
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Евлампий 26 минут назад
На фото они как близнецы - братья эти два хренманиса!!!!
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