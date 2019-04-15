﻿ АНОНС: на радио Baltkom – баскетболист и боксер Каспар Камбала, Mixnews.lv

Эксклюзив |

15 апреля сразу после 13 часов гостем программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom 93,9 FM станет известный латвийский баскетболист и боксер Каспар Камбала.

Телефоны прямого эфира – 67212939 и 67213939. Также можно присылать сообщения через WhatsApp по номеру 20006191.

23 января этого года Камбала провел свой прощальный баскетбольный матч за клуб "Юрмала". Также спортсмен возобновил профессиональную боксерскую карьеру – 24 марта в рамках LNK Fight Night 11 в Риге он в четвертом раунде нокаутировал белоруса Александра Нахайчука.

За свою баскетбольную карьеру Камбала выступал в таких известных клубах, как мадридский "Реал", турецкий "Эфес Пилсен" и "Фенербахче", казанский "Уникс".

В 2006 году допинг-проба показала наличие в организме Камбалы кокаина. Последовала двухлетняя дисквалификация, во время которой спортсмен профессионально занялся боксом.

Фото: .facebook.com/bkjurmala