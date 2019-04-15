﻿ АНОНС: на радио Baltkom – баскетболист и боксер Каспар Камбала, Mixnews.lv

АНОНС: на радио Baltkom – баскетболист и боксер Каспар Камбала (1)
15 апреля сразу после 13 часов гостем программы "Встретились, поговорили" на радио Baltkom 93,9 FM станет известный латвийский баскетболист и боксер Каспар Камбала.
Телефоны прямого эфира – 67212939 и 67213939. Также можно присылать сообщения через WhatsApp по номеру 20006191.
23 января этого года Камбала провел свой прощальный баскетбольный матч за клуб "Юрмала". Также спортсмен возобновил профессиональную боксерскую карьеру – 24 марта в рамках LNK Fight Night 11 в Риге он в четвертом раунде нокаутировал белоруса Александра Нахайчука.
За свою баскетбольную карьеру Камбала выступал в таких известных клубах, как мадридский "Реал", турецкий "Эфес Пилсен" и "Фенербахче", казанский "Уникс".
В 2006 году допинг-проба показала наличие в организме Камбалы кокаина. Последовала двухлетняя дисквалификация, во время которой спортсмен профессионально занялся боксом.
Фото: .facebook.com/bkjurmala
.. нищета голимая - Латвия вымирает разбегается.!
Только Паки-Паки (пакистанцы) наступают - таксисты.. кебабные - тучи уже.!
( так и говорят Паки - Мы только разведчики.. у вас пусто, людей нет --
- и нас, Паков, будет скоро Миллион в Латвии)
- а Латыши жить хОчут хорошо и чтобы не работать.
( а тока спиздить и распилить бабки)
Кормил Русский ВАНЯ Латышей..
.. последнюю рубаху отдавал..
А Латыши теперь Его не пускают в Юрмалу
отдохнуть-поплавать-пивка попить.
Теперь всё..
Пфиздец Правоверным Несчастным Латышам- Нищебродам -
- ничего же нету в Латвии..
ни нефти.. ни газу.. ни металлу.. ни заводов -
- НИЧЕГО..!
Теперь остаётся Самим Латышам только ложиться и помирать.!
Ну а ЗАКОНЫ СЯЙМОЙ приняты -
- чтобы "улучшить жизнь" Латышей НАЛОГАМИ и ШТРАФАМИ..!
(откройтк границу безВиз с Россией Русские Туристы
Вам, Латыши, хоть денег привезут - покормят Вас)