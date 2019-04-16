﻿ Священник РПЦ заявил, что геям не место в школах и вузах, Mixnews.lv

Священник РПЦ заявил, что геям не место в школах и вузах (6)

фото

Эксклюзив | 16 апреля 2019 года, 12:27

Протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин считает, что представителям нетрадиционной сексуальной ориентации нужно запретить преподавать в образовательных учреждениях. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Я считаю, что не должны работать в образовательной системе люди, которые открыто пропагандируют гомосексуализм. Это не только моя позиция, это зафиксировано в концепции Русской православной церкви. Людям, которые пропагандируют гомосексуализм и открыто ведут соответствующий образ жизни не место в школе или вузе", - подчеркнул он.

Чаплин также отметил, что не является сторонником уголовной ответственности за гомосексуализм.

"Я считаю, что нравственной силы общества достаточно, чтобы это явление остановить без применения уголовного права. Я считаю, что наказывать нужно за принуждение к сексу малолетних, за пропаганду гомосексуализма среди малолетних, за принуждение к сексу с использованием зависимого положение человека — будь то в армии, тюрьме, на работе, институте, колледже. Нужно наказывать за склонение к сексу с использованием лжедуховного авторитета. Только что была история со священником, который признался, что он педофил, он домогался к маленькой девочке — это должно быть наказуемо", - сказал священник.

Фото: Flickr/GeorgeDement

Комментарии 6
Паром25 минут назад
Согласен!
1
Ответить
иоан8 минут назад
когда этого мудака с жидкой бороденкой посадят за разжигание? Чаплин - мурлище.
Ответить
Саня31 минуту назад
в политике то же
1
Ответить