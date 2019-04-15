﻿ Шихман на Baltkom: я понимаю желание крымчан стать частью России, Mixnews.lv

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Российский журналист, ведущая популярной программы в YouTube "А поговорить?" Ирина Шихман уважает выбор жителей Крыма присоединиться к территории Российской Федерации. Об этом она заявила в программе "Абонент доступен" на радио Baltkom.

Также она отметила, что не поддерживает то, каким способом Крым стал частью России.

"Люди в Крыму сказали — да, мы хотим быть с Россией. Я понимаю этих людей, но не понимаю политику нашего государства. Не понимаю то, как мы присоединили эту территорию. А люди в праве выбирать в какой стране они хотят жить. Я всегда любила Украину, мы много там работали раньше, на телеканале "Украина" делали документальные фильмы. И были в тройке самых популярных программ. Я наездилась в Украину, очень много поклонников нашей программы "А поговорить?" из Украины. Я также могу понять их отношение сегодня к политике России", - сказала она.

Напомним, 16 марта 2019 была 5-летняя годовщина по итогам проведенного на полуострове референдума, когда крымчане практически единогласно выступили за присоединение к России. В документах ООН и законодательстве Украины контролируемая Россией территория Крыма рассматривается как временно оккупированная часть Украины.