﻿ Камбала: в сборной Латвии по баскетболу меня выставили лохом, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Известный в прошлом латвийский баскетболист, ныне боксер Каспар Камбала считает несправедливым решение Латвийского баскетбольного союза в 2009 году дисквалифицировать его и еще нескольких лидеров сборной из-за неудачного выступления на чемпионате Европы. Об этом Камбала рассказал в эфире радио Baltkom.

Он вспомнил, что в 2009 году на баскетбольную сборную возлагали большие надежды, а после решили демонстративно наказать.

"Помню, когда я последний раз играл за сборную Латвии, когда еще был этот лозунг – "Сейчас или никогда", когда играли я, Биедриньш и другие – золотой состав – да, были определенные проблемы, но в целом мы выступили довольно хорошо. Я, кажется, в среднем набирал 17 очков за игру. А потом меня якобы условно дисквалифицировали - наказали. Я всегда говорю так – после боя кулаками не машут. Мы все свое свободное время отдаем за страну, это очень круто, а потом тебя за эту осуждают и – скажу честно – делают лохом", - сказал Камбала.

При этом он подчеркнул, что сегодня не вспоминает тот эпизод и спокойно относится к произошедшему.

"Тогда да, а сейчас никаких обид нет, я хожу на игры, смотрю баскетбол, болею за ребят", - сказал Камбала.

Спортсмен также прокомментировал слова главы Латвийского баскетбольного союза Эдгара Шнепса о том, что латвийский баскетбол по-прежнему не вышел из кризиса 2008 года.

"Так если кризис не кончился, и в руководстве по-прежнему сидят все те же люди, почему же они там сидят?", - сказал Камбала.

23 января этого года Камбала провел свой прощальный баскетбольный матч за клуб "Юрмала". Также спортсмен возобновил профессиональную боксерскую карьеру – 24 марта в рамках LNK Fight Night 11 в Риге он в четвертом раунде нокаутировал белоруса Александра Нахайчука.

За свою баскетбольную карьеру Камбала выступал в таких известных клубах, как мадридский "Реал", турецкий "Эфес Пилсен" и "Фенербахче", казанский "Уникс".

В 2006 году допинг-проба показала наличие в организме Камбалы кокаина. Последовала двухлетняя дисквалификация, во время которой спортсмен профессионально занялся боксом.