﻿ Нотр-Дам в огне: Ринкевич вспомнил о пожаре президентского дворца в Риге, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич отреагировал на пожар в Соборе Парижской Богоматери.

"Пожар Собора Парижской Богоматери заставил вспомнить ужасные и грустные чувства, которые я испытал почти шесть лет назад при пожаре в Рижском замке. Я очень хочу надеяться, что ущерб не будет большим", - написал Ринкевич в соцсети Twitter.

Parīzes Dievmātes katedrāles ugunsgrēks atsauc atmiņā baisās un skumjās sajūtas, kādas izjutu pirms teju sešiem gadiem dega Rīgas pils. Ļoti gribas cerēt, ka postījumi nebūs lieli — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 15 апреля 2019 г.

В свою очередь глава общества юристов Латвии на это указал, что судя по снимкам, будут тяжелые последствия.

Diemžēl, spriežot pēc bildes - būs smagas sekas.

Sekojam notikumiem.https://t.co/N1pRqNkbJv — Aivars (@Borovkovs) 15 апреля 2019 г.

Напомним, 20 июня 2013 года в Риге вспыхнул пожар в реконструируемом Рижском замке. Сигнал в государственную Пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил в 22.12. Крыша здания горела открытым пламенем. Сначала площадь пожара составляла 50—100 м2, но пламя быстро распространилось по всей крыше и достигла 3200 м2.

В здании находилось порядка 1 млн. экспонатов Государственного художественного музея, из них пострадало около 40 тысяч, а также располагалось около 900 тысяч экспонатов музея литературы, театра и музыки, из них от воды пострадало около 20 тысяч экспонатов.

Причины возгорания Нотр-Дам-де-Пари пока неизвестны. На месте работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности. В результате пожара полностью обрушились крыша, шпиль и часы.

Как сообщил в эфире Би-би-си представитель Нотр-Дама, от собора «точно ничего не останется». «И еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище под сооружением», — добавил он.

Французские СМИ в свою очередь отмечают, что степень разрушений говорит о том, что собор Парижской Богоматери «утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект».