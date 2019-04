﻿ "Скорбим с народом Франции": первые лица Латвии отреагировали на пожар в Нотр-Дам, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Первые лица Латвии выразили сочувствие французскому народу и миру в связи с трагическим пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Ужасно наблюдать за горящим Нотр-Дам. Мысленно мы с парижанами и людьми Франции и символом Парижа - символом готической архитектуры, находящийся под серьезным риском быть уничтоженным", - сказано в сообщении президента Латвии Раймонда Вейониса.

Devastating to see the burning #NotreDameDeParis. Our thoughts are with Parisians and the people of #France as the symbol of #Paris and the symbol of gothic architecture is at serious risk of being destroyed.