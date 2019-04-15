﻿ "Скорбим с народом Франции": первые лица Латвии отреагировали на пожар в Нотр-Дам, Mixnews.lv

"Скорбим с народом Франции": первые лица Латвии отреагировали на пожар в Нотр-Дам (4)

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Эксклюзив | 15 апреля 2019 года, 22:29

Первые лица Латвии выразили сочувствие французскому народу и миру в связи с трагическим пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Ужасно наблюдать за горящим Нотр-Дам. Мысленно мы с парижанами и людьми Франции и символом Парижа - символом готической архитектуры, находящийся под серьезным риском быть уничтоженным", - сказано в сообщении президента Латвии Раймонда Вейониса.

"Все мои мысли сегодня вечером с парижанами и французами в этот тяжелый час для всего человечества - пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари Латвия выражает свою солидарность с Францией", - написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

"Огорчен, увидев прекрасный собор Нотр-Дам, охваченный пламенем. Этот собор является иконой Франции, а также и европейским, культурным эталоном и глубокой идентичностью нашего континента. Мужества командам спасателей", - написал бывший премьер Латвии, еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Пожарная сигнализация в соборе парижской Богоматери сработала 15 апреля около 18:30 по местному времени. Загорелась крыша собора, затем обрушился шпиль и часы собора. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.

Причины возгорания Нотр-Дам-де-Пари пока неизвестны. На месте работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности. В результате пожара полностью обрушились крыша, шпиль и часы.

Агентство Итар-Тасс ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.

Комментарии 4
Первые лица страны2 часа назад
К слову какие у нас первые лица в стране.. заднеприводной говномес, и мямля в виде декорации.. какая страна такие и первые лица
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Югославия56 минут назад
Я помню и никогда не забуду, как вы убивали мою страну.
Тогда вы мне смеялись в лицо.
Сегодня я смеюсь вам в лицо.
Горите , и сгорите лицемеры.
1
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...25 минут назад
Первые разношенные жопы.
Лиц там нет.
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