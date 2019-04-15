﻿ "Скорбим с народом Франции": первые лица Латвии отреагировали на пожар в Нотр-Дам, Mixnews.lv

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Первые лица Латвии выразили сочувствие французскому народу и миру в связи с трагическим пожаром в Соборе Парижской Богоматери.

"Ужасно наблюдать за горящим Нотр-Дам. Мысленно мы с парижанами и людьми Франции и символом Парижа - символом готической архитектуры, находящийся под серьезным риском быть уничтоженным", - сказано в сообщении президента Латвии Раймонда Вейониса.

Devastating to see the burning #NotreDameDeParis. Our thoughts are with Parisians and the people of #France as the symbol of #Paris and the symbol of gothic architecture is at serious risk of being destroyed. — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 15 апреля 2019 г.

"Все мои мысли сегодня вечером с парижанами и французами в этот тяжелый час для всего человечества - пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари Латвия выражает свою солидарность с Францией", - написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Toutes mes pensées ce soir sont avec les Parisiens et le peuple Français en cette heure grave pour l’humanité tout entière- l’incendie à la cathédrale #NotreDamedeParis La Lettonie exprime sa solidarité avec la France @francediplo — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 15 апреля 2019 г.

"Огорчен, увидев прекрасный собор Нотр-Дам, охваченный пламенем. Этот собор является иконой Франции, а также и европейским, культурным эталоном и глубокой идентичностью нашего континента. Мужества командам спасателей", - написал бывший премьер Латвии, еврокомиссар Валдис Домбровскис.

Affligé de voir la très belle #NotreDame engloutie par les flammes. Cette cathédrale est une icône française, mais aussi européenne, une référence culturelle et identitaire profonde de notre continent. Courage aux équipes d’intervention.#NotredamedeParis — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) 15 апреля 2019 г.

Пожарная сигнализация в соборе парижской Богоматери сработала 15 апреля около 18:30 по местному времени. Загорелась крыша собора, затем обрушился шпиль и часы собора. Предполагаемой причиной пожара могли стать работы по реставрации здания, в рамках которых вокруг собора были возведены леса высотой 100 метров.

Причины возгорания Нотр-Дам-де-Пари пока неизвестны. На месте работают пожарные команды. Вокруг здания создан периметр безопасности. В результате пожара полностью обрушились крыша, шпиль и часы.

Агентство Итар-Тасс ведет прямую видеотрансляцию с места событий.

Собор Парижской Богоматери — католический храм в центре Парижа, один из символов французской столицы. Он строился почти двести лет.