﻿ Мэра Валки назвали "диванным экспертом из села" за критику французских пожарных, Mixnews.lv

Мэр Валкского края Вентс Армандс Крауклис считает, что при тушении разрушительного пожара в Париже свою слабость показали не только пожарные, но и вся Франция. Об этом он сообщил в соцсети Twitter.

Пользователи удивились такой позиции политика и назвали его "диванным экспертом из села".

"То, что в Париже пожарные настолько слабые показало, что слабая сама Франция... Я бывал многократно во Франции и это событие только укрепило мое мнение...", - написал Крауклис.

Tas,ka Parīzē ugunsdzēsēji ir tik vāji parāda,ka vāja ir pati Francija... — Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) 15 апреля 2019 г.

Esmu vairākkārt bijis Francijā un šis notikums tikai manu viedokli nostiprina... — Vents A Krauklis (@VentsAKrauklis) 15 апреля 2019 г.

"Ну да, а пожар в Рижском дворце показал силу Латвии...", - с иронией отметил Лив Хаммет.

Rīgas pils gan parāda LV stiprumu.... — Liiv Hammett (@LiivHammett) 15 апреля 2019 г.

"Полубанкротировавший городской мэр, который только и может, что писать жалобные письма и всевозможными способами демонстрировать хорошо известное выражение о "пустых бочках" для немногих талантов, теперь будет учить работе французских пожарных", - сказано в аккаунте портала Pietiek.

Pusbankrotējušas pilsētas mērs, kurš spēj tikai rakstīt žēlabvēstules un visādi citādi ilustrēt labi zināmo teicienu par tukšās mucas nedaudzajiem talantiem, tagad mācīs strādāt franču ugunsdzēsējiem. https://t.co/NiiKSPwyH0 — pietiek.com (@PietiekPortals) 16 апреля 2019 г.

"Кое-кто не использовал возможность промолчать", - написал Раймонд.

Kāds neizmantoja iespēju paklusēt. — Raimonds (@raispak) 16 апреля 2019 г.

"Вы пожарный?", - задала вопрос Крауклису Кайя Скуйя.

Jūs esat ugunsdzēsējs? — Kaija Skujiņa (@KaijaSkujina) 16 апреля 2019 г.

А Янис Незинамайс предложил Вентсу Арманду Крауклису прочитать анализ зарубежного пожарного, который проанализировал, почему пожарным не удалось спасти собор Парижской Богоматери.

"Специально особо умным "сельским диванным экспертам"", - написал пользователь.

Speciāli īpaši gudrajiem lauku dīvānu ekspertiem: https://t.co/fB3ePmd395 — Janis Nezināmais (@janisnezinamais) 16 апреля 2019 г.

"Противопожарная защита является пассивной системой противопожарной защиты в огромном здании, каким является собор. Даже если ариальные водные пути (например, в виде крюка и лестницы с предварительно подготовленными шлангами) могут достичь линии крыши, она слишком высока. Так что это означает, что вы должны поместить пожарных внутри... Внутри совсем другая проблема. Основной вариант - большие 2,5-дюймовые пожарные шланги. Они тяжелые, трудные для маневра и против такого пожара, в основном неэффективные."

In firefighting there is something called a "trenchcut" that basically opens a large roof up from peak to gutter, allowing space to stop fire spread.



Given the peak of the #cathedral roof and advanced fire conditions, this is an unlikely option in the main area of the building. pic.twitter.com/Rvo96lL1A7 — Gregg Favre (@GreggFavre) 15 апреля 2019 г.

Even if arial waterways (think hook and ladders with prepiped hoses) could reach the roofline, it is difficult to see how they would get an angle that would get water on the fire - its just too high.



So this means you have to put firefighters inside... pic.twitter.com/YhyNZRYzBH — Gregg Favre (@GreggFavre) 15 апреля 2019 г.

That leaves the oxygen.



Unfortunately, even if the roof had not burnt off, churches are nearly impossible to control ventilation in.



Their design is to be open and airy. Great for Sunday worship, terrible for managing fire spread. pic.twitter.com/08KbCViTTX — Gregg Favre (@GreggFavre) 15 апреля 2019 г.

Как сообщают французские СМИ, сотни спасателей парижской пожарной команды делали все возможное, чтобы взять под контроль ужасный огонь в Нотр-Дам. Использовались все средства, кроме бомбардировочных самолетов, которые, в случае их использования, могли разрушить всю конструкцию собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля во время реставрационных работ и длился более 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и часы, сгорела большая часть крыши здания. При происшествии никто из посетителей не пострадал, один пожарный и двое полицейских получили легкие ранения. В прокуратуре Парижа не нашли признаков умышленного поджога собора.

Фото и видео: очевидцев из Twitter