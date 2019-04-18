﻿ Ученый на Baltkom назвал мировых лидеров в освоении космоса, Mixnews.lv

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Представитель Европейского космического агентства Рене Пишель в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" рассказал о том, какая страна является лидером в освоении космического пространства.

"Если смотреть на число запусков, которые осуществляются за год, то несколько лет назад Россия была лидером по числу таких запусков, а теперь она на третьем месте, после Китая и США", - пояснил он.

Отметим, что опрос, проведенный ВЦИОМ свидетельствует о том, что три четверти россиян считают Россию лидером в освоении космоса.

По мнению Пишеля, после полета Юрия Гагарина в космос в 1962 году, наиболее значимым для человечества достижением в космическом индустрии является высадка американцев на Луну в 1969 году.

"Это высадка на Луну 50 лет назад. Это очень значимое событие. Это дало большой толчок для всей космонавтики. Это была первая и пока единственная посадка человека на Луну", - подчеркнул он.

Он также отметил, что скептикам, ставящим под сомнение высадку американцев на Луне, трудно доказать обратное.

"Вначале NASA пытались ответить на эти вопросы, но потом поняли, что бесполезно. Как только отвечаешь на один вопрос cразу появляется два новых. Трудно сказать, почему эти вопросы возникают, но абсолютно понятно — тем, кто их задает эти вопросы трудно будет доказывать истину", - сказал Пишель.

Фото: Flickr/Roscosmos