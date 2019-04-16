﻿ Глава Академии наук: латвийский дуб может помочь восстановить собор в Париже, Mixnews.lv

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Собор Нотр-Дам в Париже обязательно будет восстановлен после пожара, и Латвия может сыграть в этом не последнюю роль. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент Латвийской академии наук, руководитель совета по памятникам Рижской думы Ояр Спаритис.

"Это не первый случай, когда вследствие пожара в Европе пострадала крыша кафедрального собора. Я считаю, что хорошо отреагировал наш министр иностранных дел, предложив свою помощь. Латвия может помочь с деревянными материалами. Также мы можем помочь и в реставрации готических витражей, которые не могли не пострадать", - сказал Спаритис.

При этом он отметил, что неизвестно, будет ли в реставрации использоваться древесина.

"Латвийский дуб в данном случае был бы уместен, но решать будут французские архитекторы. Возможно, для сохранности памятника в будущем конструкция крыши будет выполнена из металла или невоспламеняющихся материалов. Мы не можем опережать время и прогнозировать, какое решение примут французские реставраторы", - сказал Спаритис.

Он также заметил, что хотя восстановить здание полностью вряд ли удастся, невосполнимыми потери назвать нельзя.

"Собор спас свои сокровища. Башня, когда обрушилась, конечно, пробила дыру в сводах, и балки в соборе создали локальные пожары. Пострадали скамьи, алтари. Это утрата, это потеря, но это не невозвратимо. Полностью все восстановить невозможно, но для вида, эмоций и истории европейской архитектуры спасение есть", - сказал Спаритис.

Он считает, что собор может быть восстановлен через несколько лет.

"Я оптимист. Бизнесмены предложили свою помощь. Национальная самосознательность и туристическое чувство прекрасного будут делать все, чтобы памятник восстановили поскорее. Тем не менее это ремонт не одного года, а нескольких лет", - указал Спаритис.

Ранее министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с послом Франции Одиль Супизон предложил помощь и поддержку Латвии в восстановлении собора Парижской Богоматери.

"Может быть, в его конструкции появится латвийский дуб, и совет наших мастеров пригодится", - пишет министр.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля во время реставрационных работ и длился более 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и часы, сгорела большая часть крыши здания. При происшествии никто из посетителей не пострадал, один пожарный и двое полицейских получили легкие ранения. В прокуратуре Парижа не нашли признаков умышленного поджога собора.