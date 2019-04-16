﻿ Журналист НТВ: умное телевидение сегодня никому не нужно, Mixnews.lv

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Современное телевидение в России может приносить прибыль только в том случае, если содержание телеканалов будет поверхностным и простым. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский режиссер-документалист, многолетний журналист телеканала НТВ Александр Зиненко.

"Телевидение – это рейтинг, телевидение – это коммерция. Только так оно работает и выживает. Естественно, что телевидение показывает коммерческий продукт. Что это значит? Все должно быть неглубоко, поверхностно. Тогда это будет иметь рейтинг, иметь цифры. Цифры – это дорогая реклама, так все и крутится. То, что вынуждает человека думать, заставляет работать сердце, мозги, душу – это не телевидение. Это антителевидение", - сказал Зиненко.

На вопрос о том, почему телеканал НТВ транслирует большое количество провокационных и "желтых" программ, он отметил, что это сознательная политика телеканала. При этом Зиненко подчеркнул, что не занимался созданием подобного контента.

"Был период, когда надо было работать в жесточайшем режиме, требовали очень серьезных цифр, которые нынешним телевизионщикам и не снятся. И мы делали эти цифры. Да, было жестко… Какой ценой мы всего этого добивались? Не знаю, мне повезло, я делал то, что хотел. И это, слава богу, имело успех, цифры и рейтинги. Меня никто не заставлял снимать про мертвых младенцев", - сказал Зиненко.

Добавим, Александр Зиненко прибыл в Ригу, чтобы представить свой документальный фильм "Непобедимая", рассказывающий о четырнадцатикратной чемпионке мира по армрестлингу среди людей с ограниченными возможностями Ольге Буниной.