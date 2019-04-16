﻿ Привалова-Эпштейн: органисты мира замерли во время пожара в Нотр-Даме, Mixnews.lv

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Органисты замерли в ожидании известий о судьбе уникального органа, находящегося в соборе Парижской Богоматери, подвергнувшегося разрушительному пожару, об этом в эфире радио Baltkom сказала органистка Елена Привалова-Эпштейн.

"Вы знаете, я очень переживала и со вчерашнего вечера и до сегодняшнего утра не могла ни работать, ни играть. Многие переживали за сохранность самого здания, фресок, внутреннего убранства. Я, как и многие органисты переживала о сохранности уникального органа, находящегося в Нотр-Дам-де-Пари. Органисты все замерли, потому что долгое время не было никаких новостей — передавали новости о фасаде, о шпиле, и, конечно, все говорили, что орган погиб. Но никто в это не хотел верить. Но, к счастью, позднее выяснилось, что орган уцелел. Еще будут проведены экспертизы, но уже славно, что стало известно - орган уцелел, он живой", - сказала музыкант.

Также Елена сказала, что музыканты в случае необходимости помогут в сборе средств на восстановление собора Норт-Дам-де-Пари, а также восстановление функций инструмента.

"Я думаю, что, конечно же органисты все это поддержат, потому что для нас это просто уникальный орган и каждый в силу своих возможностей примет участие по восстановлению инструмента. Для многих это огромное облегчение и огромная радость осознать, что орган выжил. Я думаю, так как большинство предметов интерьера сохранилось, то и с органом должно быть все в порядке", - сказала музыкант.

Сама Елена была в соборе Парижской Богоматери в качестве туристки и слушала органный концерт.

«Конечно, я бы хотела поиграть на этом органе. Теперь буду ждать, когда там все восстановят и, возможно, когда-нибудь и удастся на нем поиграть», - сказала Елена Привалова-Эпштейн.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля во время реставрационных работ и длился более 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и часы, сгорела большая часть крыши здания. При происшествии никто из посетителей не пострадал, один пожарный и двое полицейских получили легкие ранения. В прокуратуре Парижа не нашли признаков умышленного поджога собора.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари, Notre Dame de Paris) - католический храм на острове Сите - был заложен в 1163 году на месте христианской базилики Святого Стефана, которая была возведена на месте языческого храма, посвященного Юпитеру. В 1182 году был освящен главный алтарь собора, а к 1196 году - завершен его продольный неф, окончательно строительные работы закончились через 182 года - в 1345 году.

В храме хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий - терновый венец Христа. Его удалось спасти от уничтожения. Здесь также находится один из самых больших в мире органов. Он насчитывает 111 регистров и около 8 тысяч труб.

На протяжении нескольких столетий Собор Парижской Богоматери несколько раз перестраивался. Во время Французской революции были разрушены статуи королей на фасаде, уничтожены большие скульптуры, повреждены витражи и порталы. В XIX веке обсуждался вопрос о сносе собора, однако было принято решение его отреставрировать. Во многом этому способствовал легендарный роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери".

Сегодня собор является самой посещаемой достопримечательностью Парижа - ежегодно сюда приходят свыше 13 млн человек (в среднем более 30 тыс. в день). Собор является действующим храмом, где ежедневно проводятся богослужения. От площади перед собором измеряются все расстояния во Франции.

фото: facebook.com/Анна Соболева