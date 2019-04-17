﻿ "Вместе у нас получится!": глава "скорой" о транспортировке больных по воздуху, Mixnews.lv

"Вместе у нас получится!": глава "скорой" о транспортировке больных по воздуху (1)

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Эксклюзив | 17 апреля 2019 года, 19:40

Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи в сотрудничестве с Госпогранохраной протестировали возможности транспортировки больных на далекие расстояния. До сих пор такое сотрудничество проходило с Национальными вооруженными силами, которые предоставляли вертолеты для срочной доставки пациентов в региональные больницы.

"Служба неотложной медицинской помощи тестирует возможности транспортировки на вертолете Государственной пограничной службы. Впереди еще много вызовов - допустимый вес оборудования и бригады, количество пилотов, фиксаторы и так далее, но сотрудничество великолепное, с высокой двусторонней мотивацией! У нас у всех получится!", - сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в конце февраля вертолет НВС, пролетавший над волостью Сунакстес Яуниелгавского края и перевозивший на борту тяжелобольного, был атакован с земли неизвестными, направившими на летательный аппарат ярко-зеленый лазерный луч, таким образом помешав пилотам.

Позднее полиции удалось установить личность человека, который направил лазерную указку на летательный аппарат. Подозреваемый сознался правоохранительным органам в совершенном поступке. По словам главы Госполиции Интса Кюзиса, это была "человеческая глупость и отсутствие осознания всей серьезности ситуации".

Комментарии 1
Latviešu Patriots25 минут назад
Nu ko lieliski jaunumi, man patīk! Nākošgad jaunie Black Hawk helikopteri būs papildus palīdzība slimnieku transportam!
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