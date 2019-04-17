﻿ ВИДЕО: парочка занялась сексом на остановке у Академии художеств, Mixnews.lv

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Во вторник, 16 апреля, около 20:30, парочка занялась оральным сексом на освещенной остановке у Академии художеств Латвии, недалеко от перекрестка улиц Калпака и Валдемара. Видео пикантного характера опубликовал в соцсети Twitter журналист LTV Атис Краузе.

"Секс и большой город. Весна на остановке у Академии художеств", - сказано в сообщении.

Sex un lielpilsēta. Pavasaris pieturā pie Mākslas akadēmijas. pic.twitter.com/8sKbzUxmzg — Arnis Krauze (@arniskrauze) 16 апреля 2019 г.

Пользователи соцсети стали шутить по поводу увиденного. Некоторые не понимали, почему парень снял майку: "Может он всю зиму ходил в спортзал и решил продемонстрировать накаченное тело".

Кто-то посчитал, что у парочки просто нет дома, поэтому негде заняться любовными утехами.

Напомним, в январе 2019 года работники центра видеонаблюдения обнаружили некую пару на ул. Калькю. Девушка стояла на коленях, парень - тесно приблизившись к ней. Приблизив камеру, сотрудники констатировали, что пара занимается оральным сексом.

На место происшествия был направлен ближайший автопатруль.

"В поисках экстремальных ощущений, парочка иностранцев решилась предаться любовным утехам на улице", - сказано в сообщении полиции, которое правоохранительные органы позднее со своей страницы удалили. Но видео уже успели растиражировать латвийские СМИ.