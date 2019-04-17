﻿ Лембергс: не Израиль должен поставлять технику НАТО, а Латвия, Mixnews.lv

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Латвия должна стремиться попасть в список официальных поставщиков военной техники для НАТО, заявил мэр Вентспилса Айварс Лембергс. В эфире радио Baltkom он отметил, что для этого должны быть проведены специальные государственные программы.

«НАТО – это громаднейший бизнес, военно-промышленный комплекс. И участие в НАТО должно обеспечивать участие в этом бизнесе. Когда Латвия была в составе СССР, то Варшавский договор подразумевал расходы Латвии в размере 7% от ее ВВП на военно-промышленную сферу. Я задаю вопрос, почему мы не интегрированы так же в НАТО сейчас? Было бы выгодно заниматься электроникой, составными видами вооружения… Это должно было стать условием вступления в альянс. Мысль Бергманиса абсолютно правильная. Правда, нас там никто с распростертыми объятиями не ждет, с учетом того, что Латвия, как непотопляемый авианосец, находится в стратегически важном месте. За это США и другие страны должны нам платить», - сказал Лембергс.

По его мнению, место Финляндии и Израиля, которые входят в список официальных поставщиков военной техники для НАТО, должна занять Латвия.

«Сухой паек пусть останется американцам. Нам нужны вложения в науку. Наши конкуренты - это финны, которые не являются членами НАТО. Я считаю, что альянс не должен покупать вооружение за своими пределами. Мы должны занять место Израиля, при этом завоевать это место, торгуясь. Никто там ничего просто так не даст», - отметил мэр Вентспилса.

Лембергс указал, что развитие военной индустрии должно стать национальным интересом страны.

«Также должны этому способствовать фонды ЕС, частный сектор, госбюджет. Эта должна быть целенаправленная работа, как на международном, так и на внутреннем уровне. Пусть это продвигает премьер, президент. Все понимают, что это национальные интересы Латвии, кроме тех, которым на голову наступил медведь и шимпанзе. Посмотрите декларацию правительства, там нет об этом ни слова. Если человек без ума, то очень трудно что-то реализовать, когда люди действуют только инстинктивно», - заключил политик.

Напомним, как ранее писал Mixnews, экс-глава Минобороны Раймонд Бергманис заявил, что Латвия готова сама производить товары для военных нужд.

Фото: flickr.com/latvijas_armija