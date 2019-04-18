﻿ Латвия продолжает "дарить" налогоплательщиков другим странам, Mixnews.lv

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Латвийский вклад в экономику Германии - более 30 тысяч работоспособных эмигрантов, которые выросли и получили образование, используя бюджет Латвии, сообщил социолог Янис Херманис, приведя в качестве доказательства своих слов диаграмму, на которой видно, сколько латвийцев и какого возраста сейчас проживает в Германии.

Latvijas subsīdija Vācijai - vairāk nekā 30 tūkst. darbspējas vecuma emigrējušo, kuri uzauguši un izglītoti, izmantojot Latvijas budžeta finansējumu https://t.co/Upl6hz4l7B — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) 17 апреля 2019 г.

Представители латвийской общественности с сожалением констатируют, что с этой действительностью придется смириться.

"Одна проблема, что мы вложили основательные средства в каждого из них - по меньшей мере 60 000 евро. Но еще большая проблема в том, что в дальнейшем они будут платить налоги в Германии. А в Латвии катастрофически не хватает налогоплательщиков, поэтому мы не сможем финансировать многие вещи", - написал публицист Отто Озолс.

Viena problēma, ka mēs esam ieguldījuši pamatīgus līdzekļus katrā no viņiem - vismaz 60 000 eiro. Bet lielākā problēma, ka turpmāk viņi maksās nodokļus Vācijā. Bet Latvijā katastrof. pietrūks nodokļu maksātāju, nespēsim finansēt daudz ko. — Otto Ozols (@OttoOzols) 17 апреля 2019 г.

"Именно поэтому надо думать о федерализации Европы и единой пенсионной системе. Европейские фонды и сельскохозяйственные субсидии - это все здорово, но это не распространяется на ценность человеческих ресурсов, которые Латвия дала другим европейским странам", - считает латвийская поэтесса и драматург Рута Межавилка.

tieši tāpēc jādomā par Eiropas federalizāciju un vienotu pensiju sistēmu. Eiropas fondi un subsīdijas lauksaimniecībai - jauki, bet tas nenosedz to cilvēkresursu vērtību, ko LV ir iedevusi citām Eiropas valstīm. — Rūta Mežavilka (@Ruta_Mezavilka) 17 апреля 2019 г.

"Да, не все понимают, что каждый уехавший является подарком для другой экономики, и очень дорогим подарком. Можно посчитать, но вряд ли мы вернем деньги обратно", - указал пользователь Нахимов.

ja, to ne visi sapraot, ka katrs aizbraukušais ir dāvana citu ekonomikai, un ļoti dārga dāvana. Varētu rēķināt, bet diez vainaudā dabūjam tik daudz atpakaļ — te pienāca Kindzulis (@nahimovs) 17 апреля 2019 г.

Напомним, мэр Вентспилса Айвар Лембергс ранее указал, что Латвия продолжает вкладывать средства в обучение рабочей силы для других стран ЕС, так как в создание высокооплачиваемых рабочих мест не выделяются средства, и люди уезжают в поисках хорошей работы за границу.

За последние 15 лет Латвию покинули около 300 000 человек. Исследователи считают, что главной причиной для отъезда латвийцев является слишком низкий уровень дохода. Обычно, люди, которые уезжают из Латвии, по большей части делают это, потому что в других странах можно больше заработать.

Как отмечают журналисты, около 40% уехавших латвийцев (более 120 000 человек) подумали бы возвращению в Латвию, если бы им была гарантирована хорошо оплачиваемая работа и социальная стабильность.