﻿ Латвия продолжает "дарить" налогоплательщиков другим странам, Mixnews.lv

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Латвия продолжает "дарить" налогоплательщиков другим странам (22)

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Эксклюзив | 18 апреля 2019 года, 07:13

Латвийский вклад в экономику Германии - более 30 тысяч работоспособных эмигрантов, которые выросли и получили образование, используя бюджет Латвии, сообщил социолог Янис Херманис, приведя в качестве доказательства своих слов диаграмму, на которой видно, сколько латвийцев и какого возраста сейчас проживает в Германии.

Представители латвийской общественности с сожалением констатируют, что с этой действительностью придется смириться.

"Одна проблема, что мы вложили основательные средства в каждого из них - по меньшей мере 60 000 евро. Но еще большая проблема в том, что в дальнейшем они будут платить налоги в Германии. А в Латвии катастрофически не хватает налогоплательщиков, поэтому мы не сможем финансировать многие вещи", - написал публицист Отто Озолс.

"Именно поэтому надо думать о федерализации Европы и единой пенсионной системе. Европейские фонды и сельскохозяйственные субсидии - это все здорово, но это не распространяется на ценность человеческих ресурсов, которые Латвия дала другим европейским странам", - считает латвийская поэтесса и драматург Рута Межавилка.

"Да, не все понимают, что каждый уехавший является подарком для другой экономики, и очень дорогим подарком. Можно посчитать, но вряд ли мы вернем деньги обратно", - указал пользователь Нахимов.

Напомним, мэр Вентспилса Айвар Лембергс ранее указал, что Латвия продолжает вкладывать средства в обучение рабочей силы для других стран ЕС, так как в создание высокооплачиваемых рабочих мест не выделяются средства, и люди уезжают в поисках хорошей работы за границу.

За последние 15 лет Латвию покинули около 300 000 человек. Исследователи считают, что главной причиной для отъезда латвийцев является слишком низкий уровень дохода. Обычно, люди, которые уезжают из Латвии, по большей части делают это, потому что в других странах можно больше заработать.

Как отмечают журналисты, около 40% уехавших латвийцев (более 120 000 человек) подумали бы возвращению в Латвию, если бы им была гарантирована хорошо оплачиваемая работа и социальная стабильность.

Комментарии 22
Sedna2 часа назад
с сожалением констатируют, что с этой действительностью придется смириться.-------------------------------
А куда вам деваться, правители? Латвия нищая страна, со странным и ,порою, сильно больным психически руководством. Для них главное не люди и их благосостояние, а только русофобия и нацизм. Вот закрыли русские школы, и латыш уже сыт. Вот языковое гестапо кого-то оштрафовало - и уже настроение у латыша бодренькое. Главное тут, - чтобы русский и латыш не дай Бог не сдружились. А будет как на Украине, сплотятся против нациков и выберут себе кого-то другого. А ни-и-и-зя, пиндосовское посольство не одобрит.
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Мда2 часа назад
мы вложили основательные средства в каждого из них - по меньшей мере 60 000 евро.

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Вложить и содрать разные вещи, наркоманы часто подменяют понятия..
Пиздежь на пиздеже
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Над седой равниной моря 2 часа назад
Мне кажется, или тон статьи попахивает очередной претензией и подсчётом ущерба? Возможность уехать давало карт-бланш на глупость нескольким поколениям политиков (многие из которых - те же самые люди, но под разными "зонтиками" сменяющихся названий партий) - ссорить между собой общины и обирать бюджет. И все при этом были довольны. А когда столкнулись с результатом своей деятельности и поняли, что дойные коровы от их идиотских решений бегут к более рачитым хозяевам, так начинают искать виноватых за границей, вместо того, чтобы в зеркало посмотреть и прекратить пакостить у себя же дома, перестать национализм педалировать - брать националистов в коалицию, выдвигать национал-романтика автора преамбулы в президенты, перестать закручивать налоговые гайки.. А охать и продолжать пилить сук, на котором все сидят и удивляться, почему люди в ужасе отказываются сидеть рядом - это какая-то олигофрения, что ли..
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