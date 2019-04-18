﻿ "Они - геи и извращенцы": Милонов объяснил инцидент с его "избиением" на стоянке, Mixnews.lv

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Депутат государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" прокомментировал конфликт, возникший у него с сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей.

"Был конфликт у меня на платной парковке. Я считаю, что на платных парковках работают негодяи. Я считаю, что те люди, у которых руки растут из одного места, они идут работать коллекторами, а те, кого выгнали из коллекторов за то, что они совсем не умеют работать, идут платными эвакуаторщиками работать, потому что они совсем бесталанные сволочи. Они эвакуируют автомобили, которые никаким образом не мешают проходу и проезду, просто потому что хотят заработать, украв ваш автомобиль. Именно для того, чтобы понять, где слабые места в Санкт-Петербурге, я поехал туда посмотреть", - сказал он.

Депутат подчеркнул, что закон о платной эвакуации, за введение которого голосовал сам, можно назвать ошибкой.

"Платная эвакуация, которая сейчас в Петербурге действует, происходит не по закону. Когда мы вводили понятие "эвакуации" лет 10 назад, мы отталкивались от того, что должна быть какая-то правовая база для эвакуации тех машин, которые мешают проезду, но это превратилось в беспредел. Да, в законе есть неточности, но это нормальная абсолютно функция законодателей - корректировать и дорабатывать законы. Это нормально! Даже конституция меняется, это не Священное писание.

Я голосовал за закон, позволяющий эвакуировать машины. За то, во что этот закон превратился, мы не голосовали. Я не понимаю тех троллей, которые пытаются замылить разговор. Есть проблема — платная эвакуация, она не нравится ни мне, ни большинству людей. Ее можно скорректировать. Сейчас стоит вопрос поменять - давайте менять! Да, я голосовал за закон о платной эвакуации, тогда мы впервые его вводили в город и нам он был подан по-другому. Возможно, мы ошибались", - подчеркнул Милонов.

Он также отметил, что теперь считает сотрудников спецстоянки для эвакуированных автомобилей гомосексуалистами.

"Я просто раньше не знал, что эвакуаторщики и коллекторы являются братьями геев. Я просто об этом не знал. А теперь свет от истины открыл мне, что платные эвакуаторщики худшие гомосексуалисты, которые есть на земле. Они все извращенцы! Я считаю, что те люди, которые работают в платной эвакуации, спокойной пойдут работать на полицаев в оккупационном режиме. Список (гомосексуалистов - прим. Mixnews) может расширяться. За последнее время туда попали коллекторы и эвакуаторщики", - сказал он.

Напомним, как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге из-за поврежденного автомобиля произошла потасовка с участием депутата Госдумы Виталия Милонова.