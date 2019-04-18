﻿ Лазарева на Baltkom: учителя могут фотографироваться в купальниках и без, Mixnews.lv

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Российская актриса, телеведущая Татьяна Лазарева считает несправедливым тот факт, что учительнице из Барнаула Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться после того, как она выложила в соцсеть фотографию в закрытом спортивном купальнике. Об этом она заявила в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

Лазарева подчеркнула, что учителя имеют право фотографироваться как в купальнике, так и без него.

"Я считаю, что это совершенно не справедливо. Все учителя — это абсолютно живые люди, они могут фотографироваться в купальниках и даже, извините, без них. Это ответственность каждого человека персонально. Детям очень важно знать, что их учительница - живой человек. Она ходит в купальнике. Ходит в туалет иногда, знаете. Что касается увольнения — это ужасно и отвратительно. И несправедливо абсолютно", - отметила она.

Напомним, что учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике. На протяжении нескольких недель с момента публикации снимка руководство школы пыталось уволить Татьяну Кувшинникову за непрофессиональное поведение. В результате она была вынуждена написать заявление об увольнении по собственному желанию.

Фото: facebook.com