﻿ Давайте поможем! Парень ищет девушку из маршрутки на Медемциемс, Mixnews.lv

Давайте поможем! Парень ищет девушку из маршрутки на Медемциемс (16)

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Эксклюзив | 18 апреля 2019 года, 07:33

Молодой парень ищет девушку, с которой ехал 9 апреля около 18:55 на маршрутке Рига-Медемциемс. Фотографию объявления, наклеенного на остановке общественного транспорта, тиражируют пользователи в соцсети Facebook.

"Очаровательная!!! Девушка!!! В зеленой куртке, которая ехала на маршрутке 5173 Медемциемс во вторник, 9 апреля в 18:55. Я парень, который ехал в Юрмалу в это же время. Пожалуйста, позвони мне", - сказано в сообщении.

Пользователи активно тиражируют объявление, в надежде на то, что разыскиваемая девушка даст о себе знать.

Комментарии 16
Любитель2 часа назад
Как правило, такие люди - одержимые, эдакие "романтики", не способные совладать со своими желаниями.
Девушке не то, что звонить..., прятаться надо от такого страдальца...
4
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читатель1 час назад
Какие мрачные предположения... комментаторы озлобленные, грубые , циничные. А мне понравилось объявление, в нем весна, чувства, надежда. А вдруг, человек что-то потерял или нашел? Привыкли к объявлениям о поиске гей-партнеров? И пусть этому молодому человеку позвонит девушка.
4
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Леший2 часа назад
У парня весеннее обострение !
3
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