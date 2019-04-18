﻿ Давайте поможем! Парень ищет девушку из маршрутки на Медемциемс, Mixnews.lv

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Молодой парень ищет девушку, с которой ехал 9 апреля около 18:55 на маршрутке Рига-Медемциемс. Фотографию объявления, наклеенного на остановке общественного транспорта, тиражируют пользователи в соцсети Facebook.

"Очаровательная!!! Девушка!!! В зеленой куртке, которая ехала на маршрутке 5173 Медемциемс во вторник, 9 апреля в 18:55. Я парень, который ехал в Юрмалу в это же время. Пожалуйста, позвони мне", - сказано в сообщении.

Пользователи активно тиражируют объявление, в надежде на то, что разыскиваемая девушка даст о себе знать.