﻿ Защитник природы поделился своим "уловом ушных палочек" с пляжа в Даугавгриве, Mixnews.lv

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Побережье пляжа на острове Даугавгривас усыпано пластмассовыми палочками для чистки ушей и соломинками для коктейлей, об этом в соцсети Twitter сообщил представитель Фонда образования в области окружающей среды Янис Улме, опубликовав соответствующее фото.

"Слышал насмешки по поводу якобы псевдопроблемы о запрете пластикового мусора (соломинок, мешочков, ушных палочек...). Так вот - кадр с весеннего мониторинга моего Моря. Пляж Даугавгривас. Неполный квадратный метр. (Нет - я не собрал их со всех окрестностей, чтобы сфотографировать)", - написал защитник природы.

На вопрос одного из пользователей соцсети, как эти отходы попадают на пляж, Улме ответил, что с судов и через сточные воды из канализации.

"Небольшая часть (я про ушные палочки, которые видны на снимке), вероятно, с круизных паромов. Наибольший объем попадает через систему фильтрации очистных сооружений сточных вод из каждой квартиры/дома, жители которых после приведения в порядок своих ушей не удосуживаются выбросить их в мусорник, а спускают в унитаз...", - пояснил защитник природы.

Esmu dzirdējis vīpsnāšanu par EK plastmasas štruntu (salmiņi, maisāmie, auskociņi...) aizliegumu kā par pseidoproblēmu. Tad nu lūk - kadrs no Mana Jūra pavasara monitoringiem. Daugavgrīvas pludmale. Nepilns 1kvm (un, NĒ - es tos kadra smukumam nesanesu no visas apkārtnes :-)) pic.twitter.com/gbY9wpu2xP — Jānis Ulme (@janisulme) 17 апреля 2019 г.

Войну с пластиковой упаковкой начали многие страны мира. Год назад во Франции запретили использовать одноразовые пакеты в супермаркетах, а теперь ее примеру последовали Латвия, Новая Зеландия и Грузия.

Согласно принятому правительством Латвии закону, с 2019 года в магазинах запрещено использовать бесплатные полиэтиленовые пакеты. Ограничения распространяются не только на тонкие пакеты, но и на полиэтиленовые пакеты всех видов независимо от толщины материала, кроме пакетов с толщиной материала менее 15 микронов.

Только в Англии люди ежегодно выбрасывают 4,7 млрд пластиковых соломинок, 365 млн палочек для кофе и 1,8 млрд ватных палочек. Это наносит колоссальный вред окружающей среде, на устранение которого природе понадобится несколько сотен лет. Не говоря уже о том, что в океанах сейчас находится более 150 млн тонн пластиковых отходов.