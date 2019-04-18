﻿ Сплотимся! Архиепископ призвал латвийцев помочь в восстановлении Нотр-Дама, Mixnews.lv

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Разрушительный пожар в Нотр-Дам-де-Пари должен стать импульсом для духовного возрождения не только Франции, но и Латвии, указал в своем послании архиепископ римско-католической церкви Латвии Збигнев Станкевич. Священнослужитель призвал всех людей доброй воли оказать помощь по восстановлению пострадавшего от пожара собора.

"Пусть это трагическое событие станет импульсом духовного пробуждения не только во Франции, но и в Латвии!", - сказано в сообщении священнослужителя.

Станкевич призвал общество солидаризироваться и поддержать восстановление собора.

"В понедельник вечером мир потрясло известие о трагических событиях в соборе Парижской богоматери - пожаре и его разрушительных последствиях. Это святое место одно из символов мирового христианства. Это событие глубоко затронуло не только христианское общество, но и каждого человека, кому дорого духовное и культурное наследие нашего континента. Свои соболезнования выразили наши должностные лица, представители различных общественных и религиозных конфессий. Это драматическое событие неожиданно нас сплотило, пробудило от сна духовного равнодушия и побудило оказать помощь", - сказано в сообщении архиепископа на сайте Katolis.lv.

Сбигнев Станкевич, откликнувшись на призыв инициативной группы отставного бригадного генерала Национальных вооруженных сил Юриса Вецтиранса, обратился ко всем людям доброй воли с призывом оказать поддержку по восстановлению собора Нотр-Дам-де-Пари. Станкевич указал реквизиты, куда можно делать перечисления, подчеркнув, что все средства будут направлены Парижской архиепархии.

Пожар начался в соборе Парижской Богоматери 15 апреля в 18:50 по местному времени (16:50 по Гринвичу, 19:50 по Риге), и полностью потушить огонь удалось лишь к утру вторника. В результате пожара рухнул главный шпиль и кровля собора, сильно пострадал и интерьер.

Тем не менее, пожарным удалось спасти все предметы искусства и религиозные артефакты, хранившиеся внутри Нотр-Дама, в том числе реликвию, которая считается терновым венцом Иисуса Христа, и тунику, которая, по преданию, была на Людовике IX, когда он привез венец в Париж.

Вскоре после пожара многие предприниматели и меценаты изьявили желание профинансировать реставрацию собора. Среди них был и французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, глава и исполнительный директор группы компаний Kering: он пообещал перечислить на эти цели 100 млн евро.

Фото: facebook.com/ZurnalsIeva