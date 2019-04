﻿ Ринкевич выразил соболезнования в связи с трагической аварией на Мадейре, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил глубокие соболезнования в связи с трагической аварией на португальском острове Мадейра, унесшей жизни 28 человек.

"Опечаленный известиями об ужасной аварии автобуса на португальской Мадейре, унесшей столько жизней, мои глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказано в сообщении главы внешнеполитического ведомства Латвии в соцсети Twitter.

Saddened by the news about the terrible bus crash in #Madeira #Portugal taking so many lives, my deep condolences to the families and friends of victims and I wish speedy recovery to all the injured