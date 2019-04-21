﻿ Ростовскис: самоуправлениям невыгодно поддерживать местный бизнес, Mixnews.lv

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Ростовскис: самоуправлениям невыгодно поддерживать местный бизнес (2)

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Эксклюзив | 21 апреля 2019 года, 09:21

Предприниматели, в целом, поддерживают реформу самоуправлений, но, по их мнению, цель реформы должна быть другой. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис.

"Конечно, то, что самоуправления надо реформировать, мы поддерживаем. Но у нас немного другой подход, нам кажется, что не столь важно, сколько этих самоуправлений", - сказал Ростовскис.

По его мнению, самоуправления никак не способствуют развитию бизнеса в Латвии.

"Основной доход самоуправлений – это подоходный налог. Им интересно, чтобы были богатые жители, которые декларируются в этих самоуправлениях. Но, по большому счету, мотивации удерживать и привлекать бизнес у самоуправлений нет", - заявил Ростовскис.

По его словам, если самоуправления будут помогать бизнесу, это поможет Латвии не только в экономическом, но и в социальном плане.

"В Латвии нужно максимально много рабочих мест, где люди могли бы получать большие зарплаты. Это единственный вариант, как нам удержать наших людей, как поднимать рождаемость, как развивать экономику", - сказал Ростовскис.

По мнению Ростовскиса, самоуправления должны получать доход от бизнесов, находящихся на их территории.

"Основные доходы самоуправлениям должны быть не от подоходного налога, а от налога на бизнес и часть налога от того, что человек работает там. Тогда самоуправления будут заинтересованы в том, чтобы удержать предприятия и привлекать новые", - заявил Ростовскис.

Комментарии 2
12354 минуты назад
Проснулся! Об этом уже давно говорилось. Люди работают в одном месте, а живут в другом. Налоги уходят в то самоуправление, где живут. Зачем им (этим самоуправлениям) ещё напрягаться, если деньги так и так приходят?
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да уж2 часа назад
чиновники совсем тупыми стали -не будет работы не будет налогов и у чиновников не будет окладов не зарплаты -зарплату надо заработать а люди деньги не рисуют 0007
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