﻿ Ростовскис: самоуправлениям невыгодно поддерживать местный бизнес, Mixnews.lv

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Предприниматели, в целом, поддерживают реформу самоуправлений, но, по их мнению, цель реформы должна быть другой. Об этом в эфире радио Baltkom заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис.

"Конечно, то, что самоуправления надо реформировать, мы поддерживаем. Но у нас немного другой подход, нам кажется, что не столь важно, сколько этих самоуправлений", - сказал Ростовскис.

По его мнению, самоуправления никак не способствуют развитию бизнеса в Латвии.

"Основной доход самоуправлений – это подоходный налог. Им интересно, чтобы были богатые жители, которые декларируются в этих самоуправлениях. Но, по большому счету, мотивации удерживать и привлекать бизнес у самоуправлений нет", - заявил Ростовскис.

По его словам, если самоуправления будут помогать бизнесу, это поможет Латвии не только в экономическом, но и в социальном плане.

"В Латвии нужно максимально много рабочих мест, где люди могли бы получать большие зарплаты. Это единственный вариант, как нам удержать наших людей, как поднимать рождаемость, как развивать экономику", - сказал Ростовскис.

По мнению Ростовскиса, самоуправления должны получать доход от бизнесов, находящихся на их территории.

"Основные доходы самоуправлениям должны быть не от подоходного налога, а от налога на бизнес и часть налога от того, что человек работает там. Тогда самоуправления будут заинтересованы в том, чтобы удержать предприятия и привлекать новые", - заявил Ростовскис.