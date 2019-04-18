﻿ В Рижской думе рассказали, где в столице появятся велодорожки, Mixnews.lv

Эксклюзив |

В ближайшее в время в Риге появятся велодорожки вдоль улицы Краста, которые соединят уже имеющуюся велоинфраструктуру на набережной в центре Риги и в районе Дарзини. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал начальник управления дорожной инфраструктуры департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс.

"Велодорожки появятся на улице Краста, от Островного моста до улицы Огрес, а также небольшой соединяющий участок от Южного моста до уже имеющейся велодорожки в Дарзини", - сказал Валпетерс, добавив, что строительство велодорожки на улице Чака не предполагается.

Он также объяснил, почему после ремонта проезжей части велодорожки не появились на улице Бривибас в центре города.

"По поводу Бривибас мы очень долго дискутировали. Единственная причина, почему там не появились велодорожки — это безопасность все тех же велосипедистов. Там нет места для велодорожки, можно сделать ее только на проезжей части. На проезжей части ездит общественный транспорт, стоят остановки — что с ними делать? Надо понимать, что есть тротуары, есть велодорожки, а есть большие транзитные улицы. Бривибас — это наша главная артерия из Видземе", - сказал Валпетерс.

Ранее в Рижской думе также сообщали о планах по проложению велодорожек из центра в Зиепниекалнс, а также в Даугавгриву.

Фото: Flickr/Rīgas Dome