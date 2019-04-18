﻿ Экономист о запрете нефти из России: для Украины жизнь станет дороже, Mixnews.lv

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Запрет экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов из России создаст определенные финансовые проблемы для украинских властей. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил российский экономист Михаил Хазин.

"Я думаю, что запрет экспорта нефти на Украину не отразится на Европе, поскольку потребление Украины не так уж и велико по сравнению с другими странами. А что касается России, то у нее есть много других экспортных рынков, то есть никаких проблем. Кроме того, не забывайте, что если будет принята сделка по ОПЕК+, то Россия как и все страны нефтеэкспортеры должна будет снижать экспортные поставки. В этом смысле Украина очень удобный объект, так как просто будет прекращен экспорт на Украину, а все остальное останется в прежних рамках. Я не думаю, что будут серьезные последствия для России и Европы. Для Украины это составит определенные проблемы — нефть придется искать в других странах и она будет дороже", - отметил он.

Напомним, что согласно заявлению премьер-министра Дмитрия Медведева, с 1 июня российскую нефть, уголь и нефтепродукты можно будет вывозить на Украину только на основании специальных разрешений.

Фото: flickr.com/Партія "Україна - Вперед!"