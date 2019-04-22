﻿ Лазарева рассказала об условиях возвращения на ТВ, Mixnews.lv

Лазарева рассказала об условиях возвращения на ТВ (9)
Эксклюзив | 22 апреля 2019 года, 17:56
Российская актриса, телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о том, что вернулась бы на экраны российского телевидения, но все зависит от того, какую программу ей предложат вести. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" она также отметила, что ее возвращение на ТВ маловероятно.
"Я громко заявляла много лет назад, что не хочу работать на ТВ — это правда. Ту программу, которую я бы хотела вести на российском телевидении мне не предложат. Поэтому, скорее, я не хочу ничего сейчас вести на российском телевидении пока. Я хотела бы вести на ТВ ту программу, которую веду на YouTube. Она называется "Лазарева" - это честный и открытый разговор про жизнь, которая нас окружает. Открытый и откровенный. Все", - отметила она.
какая трагедия! Даже представить не могу,как мы будем смотреть телевизор без такой ЗВЕЗДЫ!Как ей не жаль нас!Я фигею от самомнения таких особ.
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Татьяна Лазарева... Хм...- сотрудница телеканала "Украина". ...В марте 2013 года записала для проекта «Против гомофобии» видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества, в котором выступила против закона о запрете пропаганды гомосексуализма в России. ...В сентябре 2014 года подписала заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины» (Википедия). Одно из высказываний Лазаревой: «Я родила сына от одного подонка — папаша испарился сразу же после зачатия...» В общем - ещё та потоптанная курица из извесного либерастско-толерантного курятника..
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Млин какой зашквар..звезда тож мне...просто дно.
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