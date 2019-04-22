﻿ Лазарева рассказала об условиях возвращения на ТВ, Mixnews.lv

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Российская актриса, телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о том, что вернулась бы на экраны российского телевидения, но все зависит от того, какую программу ей предложат вести. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" она также отметила, что ее возвращение на ТВ маловероятно.

"Я громко заявляла много лет назад, что не хочу работать на ТВ — это правда. Ту программу, которую я бы хотела вести на российском телевидении мне не предложат. Поэтому, скорее, я не хочу ничего сейчас вести на российском телевидении пока. Я хотела бы вести на ТВ ту программу, которую веду на YouTube. Она называется "Лазарева" - это честный и открытый разговор про жизнь, которая нас окружает. Открытый и откровенный. Все", - отметила она.