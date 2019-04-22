﻿ Лазарева рассказала об условиях возврата на ТВ, Mixnews.lv

Лазарева рассказала об условиях возврата на ТВ (6)
Эксклюзив | 22 апреля 2019 года, 17:56
Российская актриса, телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о том, что вернулась бы на экраны российского телевидения, но все зависит от того, какую программу ей предложат вести. В эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен" она также отметила, что ее возвращение на ТВ маловероятно.
"Я громко заявляла много лет назад, что не хочу работать на ТВ — это правда. Ту программу, которую я бы хотела вести на российском телевидении мне не предложат. Поэтому, скорее, я не хочу ничего сейчас вести на российском телевидении пока. Я хотела бы вести на ТВ ту программу, которую веду на YouTube. Она называется "Лазарева" - это честный и открытый разговор про жизнь, которая нас окружает. Открытый и откровенный. Все", - отметила она.
Татьяна Лазарева... Хм...- сотрудница телеканала "Украина". ...В марте 2013 года записала для проекта «Против гомофобии» видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества, в котором выступила против закона о запрете пропаганды гомосексуализма в России. ...В сентябре 2014 года подписала заявление с требованием «прекратить агрессивную авантюру: вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины» (Википедия). Одно из высказываний Лазаревой: «Я родила сына от одного подонка — папаша испарился сразу же после зачатия...» В общем - ещё та потоптанная курица из извесного либерастско-толерантного курятника..
116
Ответить
какая трагедия! Даже представить не могу,как мы будем смотреть телевизор без такой ЗВЕЗДЫ!Как ей не жаль нас!Я фигею от самомнения таких особ.
115
Ответить
Млин какой зашквар..звезда тож мне...просто дно.
15
Ответить
Показать все (6)