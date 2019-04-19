﻿ Эксперт: в Риге слишком много знаков, их перестали замечать!, Mixnews.lv

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Рижская дума не может позволить себе слишком часто вводить ограничения на столичных улицах, так как жители города перестали воспринимать дорожные знаки из-за их большого количества. Об этом в эфире радио Baltkom заявил начальник управления дорожной инфраструктуры департамента сообщения Рижской думы Эдмунд Валпетерс.

"Если мы будем то вводить ограничения на дорогах, то отменять – в первую очередь будет страдать общественный транспорт. Будем откровенны, наши жители особенно на знаки не смотрят. Немногие вообще заметят, что появилось ограничение, например, в 30 км/ч", - сказал Валпетерс.

Он считает, что Рига перенасыщена дорожными знаками, из-за чего местные жители перестали реагировать на различные ограничения.

"У нас в городе вообще очень много дорожных знаков. Слишком много. Мы стараемся поменьше их устанавливать. Возьмем улицу Чака – если не поставить там знак о том, что нельзя стоять, появятся умники, которые будут там стоять. Поэтому нам приходиться на каждом перекрестке устанавливать один и тот же знак. Многие, кто ежедневно ездит по городу, уже ездят по привычке и не замечают каких-то знаков", - отметил Валпетерс.

Ранее сообщалось, что в связи с ремонтными работами с 15 апреля по 13 июля ограничено движение транспортных средств по ул. Краста на участке от Островного моста до ул. Огрес.

Фото: Flickr/Andrey Karmatsky