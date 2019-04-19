﻿ Под Адажи жителю на участок прилетел снаряд латвийской армии, Mixnews.lv

Под Адажи жителю на участок прилетел снаряд латвийской армии (41)

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Эксклюзив | 19 апреля 2019 года, 16:36

На участок жителя Латвии в Сейском крае близ Адажского военного полигона упал снаряд Национальных вооруженных сил (НВС), образовав воронку внушительных размеров. Об этом Mixnews сообщил владелец участка Евгений.

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По его словам, он не находился на участке в момент инцидента, о произошедшем ему по телефону сообщил представитель НВС.

"Позвонил военный офицер НВС, сообщил, что с Адажского полигона улетел снаряд, который упал наш земельный участок. Воронка примерно четыре на четыре метра, метр глубиной. Возник пожар, приехала военная машина, двое военных тушат", - рассказал Евгений.

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По его словам, несмотря на территориальную близость к полигону, участок расположен в нескольких километрах.

"Мы находимся далеко за пределами полигона. Сначала идет полигон, потом демпферная зона — километров пять, и только потом частные территории", - сказал мужчина.

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Он также отметил, что, к счастью, на участке, куда упал снаряд, не было никаких строений.

"На этом нашем участке нет никаких строений, там чистый лес. Но через 200 метров живут люди, там хутор, достаточно густонаселенный. Вокруг нас еще четыре хутора, в которых постоянно живут люди", - сказал Евгений, заключив, что раньше в районе, куда упал снаряд, ничего подобного не случалось.

Mixnews также обратился за комментарием о случившемся в НВС.

Фото: Flickr/Latvijas armija

Комментарии 41
Patriot3 часа назад
Ar tàdiem aizsargiem pat ienaidnieki nav vajadzìgi
2
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Саня Лось3 часа назад
Судя по нашим новостям,у нас из пистолета, рельсe пробивают.А аустрис своими очками страны сжигает уаха-ха-ха-ха))))
1
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Latviešu Patriots3 часа назад
Kāda starpība kas ir zemes īpašnieks - Jevgēnijs vai Austris? Maitas nodarīja kaitējumu videi taču netiks sodītas
2
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