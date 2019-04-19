﻿ Под Адажи жителю на участок прилетел снаряд латвийской армии, Mixnews.lv

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На участок жителя Латвии в Сейском крае близ Адажского военного полигона упал снаряд Национальных вооруженных сил (НВС), образовав воронку внушительных размеров. Об этом Mixnews сообщил владелец участка Евгений.

По его словам, он не находился на участке в момент инцидента, о произошедшем ему по телефону сообщил представитель НВС.

"Позвонил военный офицер НВС, сообщил, что с Адажского полигона улетел снаряд, который упал наш земельный участок. Воронка примерно четыре на четыре метра, метр глубиной. Возник пожар, приехала военная машина, двое военных тушат", - рассказал Евгений.

По его словам, несмотря на территориальную близость к полигону, участок расположен в нескольких километрах.

"Мы находимся далеко за пределами полигона. Сначала идет полигон, потом демпферная зона — километров пять, и только потом частные территории", - сказал мужчина.

Он также отметил, что, к счастью, на участке, куда упал снаряд, не было никаких строений.

"На этом нашем участке нет никаких строений, там чистый лес. Но через 200 метров живут люди, там хутор, достаточно густонаселенный. Вокруг нас еще четыре хутора, в которых постоянно живут люди", - сказал Евгений, заключив, что раньше в районе, куда упал снаряд, ничего подобного не случалось.

Mixnews также обратился за комментарием о случившемся в НВС.

Фото: Flickr/Latvijas armija