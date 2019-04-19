﻿ Очевидец падения снаряда НВС: был страшный взрыв, ребенок перепугался, Mixnews.lv

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В момент, когда на частный участок в Сейском крае близ Адажского военного полигона упал снаряд Национальных вооруженных сил (НВС), на соседнем участке находился ребенок. Об этом Mixnews рассказал отец мальчика Андис, который в тот момент был в доме и слышал громкий взрыв.

"Мы отдыхали в выходной день, ребенок играл на улице. Внезапно мы услышали громкий страшный взрыв. Сын очень сильно перепугался, он был шокирован. Мы привыкли слышать здесь различные звуки — знаем, что живем около полигона и с пониманием относимся к нашей армии. Но такого еще не было. Все-таки армия должна нас защищать, а тут…", - сказал Андис.

Андис - справа в красной куртке

Дом Андиса и его семьи белого цвета

Ранее Евгений — хозяин участка, на который приземлился снаряд — рассказал Mixnews, что в момент происшествия он там не находился, о случившемся ему по телефону сообщил представитель НВС.

По его словам, несмотря на территориальную близость к полигону, участок расположен в нескольких километрах.

"Мы находимся далеко за пределами полигона. Сначала идет полигон, потом демпферная зона — километров пять, и только потом частные территории", - сказал мужчина.

Он также отметил, что, к счастью, на участке, куда упал снаряд, не было никаких строений, а только лес.