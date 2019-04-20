﻿ "О Боже, это нереально!": очевидцы засняли дельфина в Мангальсале, Mixnews.lv

"О Боже, это нереально!": очевидцы засняли дельфина в Мангальсале (1)

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Эксклюзив | 20 апреля 2019 года, 19:00

Очевидцы засняли дельфина, который игрался в пятницу, 19 апреля на закате у Мангальсальского мола. Судя по размерам, это мог быть афалина или бутылконосый дельфин, который обитает в теплых и умеренных водах Тихого океана.

На записи видно, как дельфин выпрыгивает на поверхность и вновь уходит в воду. При этом очевидица вскрикивает от восторга и удивления.

"О Боже, на самом деле?! Это нереально!Ты видела, это на самом деле что-то нереальное! Ух ты! Он огромный, я думала, что он маленький, а он такой большой!, - говорит девушка за кадром.

Это не первый раз, когда у Мангальсальского мола были замечены дельфины. В прошлый раз это случилось 18 февраля 2019 года. А в январе дельфина видели в Лиепае.

Ранее эксперт в области защиты окружающей среды Валдис Пилатс указал, что появление дельфинов – не аномалия. Дельфины, как и птицы, имеют особенность мигрировать по всему свету.

Дельфины могут встречаться не только в теплых Черном, Средиземном, Карибском морях и Мексиканском заливе, но и в нашем более суровом Балтийском море.

В Балтийском море могут попадаться дельфины 16 пород, но они достаточно редко доплывают до Латвии. Чаще всего их видят на побережье Польши.

Длина афалины – 2,3-3 метра, изредка достигает 3,6 метров. Вес – 150-300 кг. Питается рыбой.

Афалины считаются умными животными. Исследования показали, что они могут подражать людям, понимают указательные жесты и способны узнать себя в зеркале, что говорит о наличии самосознания.

Комментарии 1
Latviešu Patriots1 минуту назад
Skaisti, pat delfīni novērtē Latvijas unikalitāti! Kremļveidīgie mācieties attieksmi!
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