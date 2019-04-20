﻿ "О Боже, это нереально!": очевидцы засняли дельфина в Мангальсале, Mixnews.lv

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Очевидцы засняли дельфина, который игрался в пятницу, 19 апреля на закате у Мангальсальского мола. Судя по размерам, это мог быть афалина или бутылконосый дельфин, который обитает в теплых и умеренных водах Тихого океана.

На записи видно, как дельфин выпрыгивает на поверхность и вновь уходит в воду. При этом очевидица вскрикивает от восторга и удивления.

"О Боже, на самом деле?! Это нереально!Ты видела, это на самом деле что-то нереальное! Ух ты! Он огромный, я думала, что он маленький, а он такой большой!, - говорит девушка за кадром.

Aculiecinieki nofilmējuši delfīnu, kas rotaļājas saulrietā pie Mangaļsalas mola. Pēc izmēra tas varētu būt afalīna jeb lielais pudeļdeguna delfīns, kas mitinās Klusā okeāna siltajos un mērenajos ūdeņos pic.twitter.com/woXgndFbxL — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 20 апреля 2019 г.

Это не первый раз, когда у Мангальсальского мола были замечены дельфины. В прошлый раз это случилось 18 февраля 2019 года. А в январе дельфина видели в Лиепае.

Ранее эксперт в области защиты окружающей среды Валдис Пилатс указал, что появление дельфинов – не аномалия. Дельфины, как и птицы, имеют особенность мигрировать по всему свету.

Дельфины могут встречаться не только в теплых Черном, Средиземном, Карибском морях и Мексиканском заливе, но и в нашем более суровом Балтийском море.

В Балтийском море могут попадаться дельфины 16 пород, но они достаточно редко доплывают до Латвии. Чаще всего их видят на побережье Польши.

Длина афалины – 2,3-3 метра, изредка достигает 3,6 метров. Вес – 150-300 кг. Питается рыбой.

Афалины считаются умными животными. Исследования показали, что они могут подражать людям, понимают указательные жесты и способны узнать себя в зеркале, что говорит о наличии самосознания.