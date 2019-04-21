﻿ Адамсонс: премьер-министр и правительство нарушили закон Латвии., Mixnews.lv

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Правительство Латвии во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем нарушили закон и должны понести за это наказание. Об этом в эфире радио Baltkom заявил депутат Сейма от партии “Согласие” Янис Адамсонс.

“За неисполнение любого закона, как мы знаем, дальше следует ответственность. В том числе, и уголовная. В данном случае, на мой взгляд, премьер-министр и правительство нарушили статью 318 Уголовного кодекса Латвии “За злоупотребление служебным положением и невыполнение служебных обязанностей”, - сказал он.

По мнению Адамсонса, Кариньш не подходит на должность премьер-министра, хоть и является неплохим человеком.

“Кариньшу, вообще, не надо было становиться премьер-министром. Когда его утвердили премьером, я сказал, что он, по своей сути, хороший человек, но это не профессия. Пусть он собирает манатки и уходит домой”, - заявил Адамсонс.

По его словам, причиной такой оценки деятельности Кариньша и всего правительства является отсутствие решения по ликвидации компонента обязательной закупки (КОЗ).

“Самое интересное, что они так и не предоставили ни один документ, а почему нельзя ликвидировать этот КОЗ, какие последствия, какие юридические аспекты, и так далее, и так далее”, - заявил Адамсонс.