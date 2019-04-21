﻿ Писатель Алексей Иванов: любая идеология может стать "вампирством", Mixnews.lv

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Политическим и социальным идеям необходима конкуренция, иначе они становятся худшими проявлениями себя. Такое мнение в прямом эфире радио Baltkom высказал писатель Алексей Иванов.

Действие последнего романа Иванова "Пищеблок" происходит в пионерском лагере, в котором главные герои обнаруживают присутствие вампиров. Одна из идей романа – опасность отсутствия нескольких идеологоий.

"Любая идеология, даже самая хорошая, становится "вампирством" тогда, когда она становится тоталитарной, когда она в обществе одна", - сказал он.

По мнению писателя, неважно, что лежит в основе идеи, если она одна, то ничего хорошего из этого не выйдет.

"Идеология может быть совершенно любой. Если она тотальная, то она превращается в нечто чудовищное. Христианство превращается в инквизицию, коммунизм превращается в террор, либерализм – в беспредел, и так далее", - заявил Иванов.

Алексей Иванов – российский писатель и сценарист. Известность ему принес роман "Географ глобус пропил", который в 2013 году был экранизирован с Константином Хабенским в главной роли.