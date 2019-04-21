﻿ Писатель Алексей Иванов: любая идеология может стать "вампирством", Mixnews.lv

Писатель Алексей Иванов: любая идеология может стать "вампирством" (5)

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Эксклюзив | 21 апреля 2019 года, 13:35

Политическим и социальным идеям необходима конкуренция, иначе они становятся худшими проявлениями себя. Такое мнение в прямом эфире радио Baltkom высказал писатель Алексей Иванов.

Действие последнего романа Иванова "Пищеблок" происходит в пионерском лагере, в котором главные герои обнаруживают присутствие вампиров. Одна из идей романа – опасность отсутствия нескольких идеологоий.

"Любая идеология, даже самая хорошая, становится "вампирством" тогда, когда она становится тоталитарной, когда она в обществе одна", - сказал он.

По мнению писателя, неважно, что лежит в основе идеи, если она одна, то ничего хорошего из этого не выйдет.

"Идеология может быть совершенно любой. Если она тотальная, то она превращается в нечто чудовищное. Христианство превращается в инквизицию, коммунизм превращается в террор, либерализм – в беспредел, и так далее", - заявил Иванов.

Алексей Иванов – российский писатель и сценарист. Известность ему принес роман "Географ глобус пропил", который в 2013 году был экранизирован с Константином Хабенским в главной роли.

Комментарии 5
Бирюк1 час назад
Так я и не понимаю, почему мы должны быть вместе и подчиняться однородности. Так в каком качестве мы должны быть едины, когда в мире нет постоянства. Ведь каждая идеология предполагает однородного взгляда, не допуская множественности. И вот, между этими конкретными идеологиями и идет схватка за умы индивидуумов. И никакая идеология не способна обеспечить социальный порядок, так как он для каждого индивидуума различен.
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жизнь по соседству с идиотами1 час назад
В Волгограде на месте исторического поселения поволжских немцев сегодня проводят военно-историческую реконструкцию «Уличные бои за Берлин». На улицах лютеранского квартала, сохранившегося с 18 века, развернуты интерактивные площадки «Минеров» и «Соколов Сталина». Пикантность ситуации придает то, что один из немногих кварталов Красноармейского района Волгограда, сохранившийся во время Великой отечественной войны, сегодня действительно похож на место, пострадавшее от боевых действий. Это архитектурный комплекс «Старая Сарепта» немецких колонистов-гернгутеров, которым более двухсот лет назад земли на Волге были выделены по указу императрицы Екатерины II. Многие здания архитектурного памятника сегодня находятся в удручающем состоянии. На фоне окружающей этот квартал частной застройки, Сарепта выделяется особой архитектурой. Здесь действует немецкая церковь, проводятся воскресные службы, функционирует музей. Впрочем, доступ возможен лишь в несколько зданий – многие из закрытых долгие годы находятся в законсервированной фазе реставрации и выглядят так, словно кровопролитные сражения с применением артиллерии здесь шли пару дней назад. Теперь на улицы «Старой Сарепты» вышли полсотни реконструкторов с автоматами и выведена военная техника из коллекции Музея-заповедника «Сталинградская битва». Здесь организован полевой «Лазарет Германского Красного Креста», где на примере пострадавших в имитационном штурме столицы нацистской Германии, посетителям обещают показать «виды боевых ранений и способы оказания первичной помощи немецким бойцам. Фестиваль «От Сталинграда до Берлина» в Волгограде проводится не в первый раз. Ранее широкий резонанс и неоднозначную реакцию вызвал организованный реконструкторами в подмосковном парке «Патриот» штурм уменьшенной копии немецкого Рейхстага.
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:D36 минут назад
Бывшие территории Латвии и Эстонии, присоединённые после войны к РСФСР, тоже превратили в свинарник. Выборг стоит не менее "разбомбленным". Местные говорят:"довели город до того, что перед финскими туристами стыдно". Великая Держава. Дикий милитаризм, людям постоянно внушают, что они в кольце врагов. И неважно, что такие акции настраивают против России людей за его пределами - терять в этом смысле путинскому режиму особо и нечего уже. Все направлено на сохранение власти воров. С одной стороны - подобная пропаганда, с другой - создание армии, предназначенной для войны против собственного народа, численность которой существенно превышает численность армии, которая должна противостоять мифической угрозе извне. Тупые, ни на что большее не способные. Сколько уже можно насиловать тему войны. Игры в "Зарницу" привлекают инфантильных, у которых пионерская зорька в попе играет... Всё своими вилами машут, мир пугают, а сами в 21 веке в туалет на улицу бегают, придурки. Были давным-давно в поволжье оазисы европейской цивилизации среди убогости расейской действительности. Вроде, и место то же самое, а люди другие. Поволжские немцы дружно покинули Россию. Взамен впустили мусульман. Вот так Россия становится Великой. Почему-то никому не приходит в голову провести реконструкцию боев под Ржевом и т.п.
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