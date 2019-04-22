﻿ Трамп на линии: кто и как поздравил будущего президента Украины, Mixnews.lv

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Трамп на линии: кто и как поздравил будущего президента Украины (22)

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Эксклюзив | 22 апреля 2019 года, 13:09

Высшие должностные лица Латвии в твиттере поздравили Владимира Зеленского, выигравшего второй тур выборов президента Украины.

Президент Раймонд Вейонис пишет: "Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах! Латвия продолжит поддерживать более глубокий диалог ЕС и Украины и путь реформ".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также поздравил Зеленского с победой и указал, что "Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной, поддерживая ее территориальную целостность и процесс реформ, чтобы способствовать европейской интеграции".

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич указал, что Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной. Он добавил, что в последние пять лет Украина и ее президент Петр Порошенко приложили огромные усилия, чтобы отстоять независимость страны и способствовать ее европейскому пути. "Я хочу поблагодарить президента Порошенко за хорошее сотрудничество в этот сложный период", - написал Ринкевич в твиттере.

Чуть раньше Зеленский успел поговорить по телефону в президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой и "блестящей кампанией", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в штабе Зеленского.

Будущий президент выложил фото, на котором он по телефону принимает поздравления от президента Франции.

"Искренне благодарю президента Франции Эмманюэля Макрона за поздравления и поддержку".

Кстати, первой из зарубежных представителей, как сообщают информагентства, Зеленского поздравила глава МИД Швеции Маргот Вальстрем. Президент Европейского совета Дональд Туск также написал поздравительные слова: "Свободные выборы и мирная смена власти — сильная украинская демократия".

Поздравил Зеленского с победой на выборах и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина — ценный партнер НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", — написал он в твиттере.

"Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Британия продолжает поддерживать Украину, избранный ею евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", — написал британский министр иностранных дел Джереми Хант Владимиру Зеленскому.

Канцлер Германии Ангела Меркель послала Зеленскому телеграмму с поздравлениями и, похоже, пригласила его в Берлин.

"Я сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Украины... Была бы рада приветствовать вас в Берлине в ближайшее время", - говорится в послании.

Как отметила Меркель, для Германии в равной степени важны урегулирование ситуации на Украине и мирное решение конфликта, а также реформы органов правосудия, децентрализация власти и борьба с коррупцией.

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравлять Владимира Зеленского не стал. Зато дал советы, как ему себя вести на посту президента Украины.

Российский певец Дима Билан в "Инстаграме" заявил, что не так уж далек от политики, поэтому позволит себе высказаться на тему.

"Я вам желаю, Владимир Зеленский, стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального. […] Не буду давать оценок дебатам, за которыми наблюдали многие. Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы, хочется дружбы!" - пишет он.

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Не так уж я и далеко от политики,хотя держусь своего берега» но массовая культура - это как никак, тоже сфера влияния, смею предположить! Сегодня в Украине, которую знаю, знаком, любил и меня любили, до некоторых смен парадигм, Большой День ! Важный! И я смею сказать только о том, что называется -выборы главы страны, страны соседствующей - это очень важный день, когда люди выбирают свой вектор движения, люди - ключевое слово !!! Когда жажда справедливой жизни,по заслугам,по вере,по целям и желаниям сделать мир вокруг себя лучше - сильна !!! Я ремесленник и горжусь этим, тем, что двигаюсь силами собственными и затратами физическими и духовными, надеясь только на свой организм, выбор и шаги! Поэтому только через эту призму, зачастую выбираю свой путь тоже!!! Я вам желаю, Владимир @zelenskiy_official , стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального, хотя все очень непросто замешано в этом мире сдержек и противовесов - ведь все люди,и иногда один человек зачастую меняет ход истории! Я не буду давать оценок дебатам, за которыми наблюдали многие, я! Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побеждённых видеть не хотелось бы, хочется дружбы! Ps: я помню в начале 2000х некоторые сценарные приготовления к большой премии и теперь можно сказать, по -человечески рад этой небольшой, но все-таки совместной работе над сценарием, где мне довелось даже что-то вести! Успехов вам и желаю успехов нашему движению стран друг к другу , не умоляя ни чьих достоинств !!! #peace #украина #владимирзеленский #билан #димабилан

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Певец Николай Басков, внесенный в базу сайта "Миротворец" после поездки в Крым, тоже поздравляет Зеленского и поясняет: "Надеюсь, в ближайшее время после пятилетнего запрета и разлуки появится такая возможность - встретиться со своими друзьями и поклонниками".

Комментарии 22
ВВС2 часа назад
Хотелось бы улучшений в Незалежной. Но меня терзают смутные сомнения насчёт Зеленского - ведь он лишь маленькая пешка, никто и звать его никак... И, скорее всего, народ выразил протест свинорылому, проголосовав за шоу-мэна с надеждой на лучшее. Но, увы, вряд ли оно наступит с такой риторикой. Ослу понятно, что вна Украине нужно вкорне менять идеологию и тогда - может быть...
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В мире животных 2 часа назад
Ничего не поменяется!
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Саня2 часа назад
ты с кем?одиночка гей
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