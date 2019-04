﻿ Трамп на линии: кто и как поздравил будущего президента Украины, Mixnews.lv

Эксклюзив |

Высшие должностные лица Латвии в твиттере поздравили Владимира Зеленского, выигравшего второй тур выборов президента Украины.

Президент Раймонд Вейонис пишет: "Поздравляем Владимира Зеленского с победой на президентских выборах! Латвия продолжит поддерживать более глубокий диалог ЕС и Украины и путь реформ".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также поздравил Зеленского с победой и указал, что "Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной, поддерживая ее территориальную целостность и процесс реформ, чтобы способствовать европейской интеграции".

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич указал, что Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной. Он добавил, что в последние пять лет Украина и ее президент Петр Порошенко приложили огромные усилия, чтобы отстоять независимость страны и способствовать ее европейскому пути. "Я хочу поблагодарить президента Порошенко за хорошее сотрудничество в этот сложный период", - написал Ринкевич в твиттере.

Чуть раньше Зеленский успел поговорить по телефону в президентом США Дональдом Трампом.

Дональд Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой и "блестящей кампанией", сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в штабе Зеленского.

Будущий президент выложил фото, на котором он по телефону принимает поздравления от президента Франции.

"Искренне благодарю президента Франции Эмманюэля Макрона за поздравления и поддержку".

Кстати, первой из зарубежных представителей, как сообщают информагентства, Зеленского поздравила глава МИД Швеции Маргот Вальстрем. Президент Европейского совета Дональд Туск также написал поздравительные слова: "Свободные выборы и мирная смена власти — сильная украинская демократия".

Поздравил Зеленского с победой на выборах и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина — ценный партнер НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", — написал он в твиттере.

"Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Британия продолжает поддерживать Украину, избранный ею евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", — написал британский министр иностранных дел Джереми Хант Владимиру Зеленскому.

Канцлер Германии Ангела Меркель послала Зеленскому телеграмму с поздравлениями и, похоже, пригласила его в Берлин.

"Я сердечно поздравляю вас с избранием на пост президента Украины... Была бы рада приветствовать вас в Берлине в ближайшее время", - говорится в послании.

Как отметила Меркель, для Германии в равной степени важны урегулирование ситуации на Украине и мирное решение конфликта, а также реформы органов правосудия, децентрализация власти и борьба с коррупцией.

Российский премьер Дмитрий Медведев поздравлять Владимира Зеленского не стал. Зато дал советы, как ему себя вести на посту президента Украины.

Российский певец Дима Билан в "Инстаграме" заявил, что не так уж далек от политики, поэтому позволит себе высказаться на тему.

"Я вам желаю, Владимир Зеленский, стараться быть объективным, верить в свои силы и в силы рационального. […] Не буду давать оценок дебатам, за которыми наблюдали многие. Просто хочу пожелать нам дружбы, в которой побед и побежденных видеть не хотелось бы, хочется дружбы!" - пишет он.

Певец Николай Басков, внесенный в базу сайта "Миротворец" после поездки в Крым, тоже поздравляет Зеленского и поясняет: "Надеюсь, в ближайшее время после пятилетнего запрета и разлуки появится такая возможность - встретиться со своими друзьями и поклонниками".